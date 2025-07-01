「拔羅波」領銜人推罷免遭黑幫威脅？ 主嫌移送畫面曝光

周嫌在警方戒護下抵達北檢時，媒體詢問他：「是否為他人指使、是否曾恐嚇吳柏瑋」，但他全程未發一語。（記者劉詠韻攝）

2025/07/01 16:12

〔記者劉詠韻／台北報導〕推動罷免國民黨立委羅明才的團體「拔羅波」領銜人吳柏瑋，上月驚傳遭黑幫份子威脅，要求他停止推動罷免案。新北警接獲報案後展開調查，今（1日）上午持拘票、搜索票前往台北市文山區，拘提38歲周姓主嫌與其母親，另有3名共犯分別帶回或傳喚到案。下午約2時30分，周嫌移送台北地檢署複訊，身穿黑衣、戴著口罩，全程對媒體提問保持沉默。

據了解，案發起於上月一場地方餐敘，席間有人暗示吳柏瑋「別再推罷免，否則恐有人身安全疑慮」，語帶威脅。事發後，吳柏瑋報案處理，新店警分局則展開偵辦。

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警方今日清晨持票搜索周嫌住處，將其與母親逮捕，另有兩人以被告身分傳喚到案，警詢後依違反《刑法》恐嚇罪、《公職人員選舉罷免法》第98條第2項「以非法方法妨害罷免提案或連署」未遂等罪嫌，將周嫌等人移送法辦。

周嫌在警方戒護下抵達北檢時，媒體詢問他：「是否為他人指使、是否曾恐嚇吳柏瑋」，但他全程未發一語；檢警將持續追查是否涉及組織動員、介入選舉罷免的不法行為。

檢警將持續追查是否涉及組織動員、介入選舉罷免的不法行為。（記者劉詠韻攝）

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