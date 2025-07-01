蕭美琴遭中威脅事件 聯合罷團下通牒：各政黨、被罷藍委3日內表態

副總統當選人蕭美琴去年遭中國威脅事件延燒，全台聯合罷團今天下午發布聲明表示，此重大事件嚴重違反國際外交原則，要求各政黨，特別是31個面臨罷免的立委，於聲明發出後3日內回應。（資料照）

2025/07/01 15:04

〔記者李文馨／台北報導〕捷克軍情局證實，中國去年3月密謀駕車衝撞我國副總統當選人蕭美琴座車未遂，不料國民黨立委廖先翔近日在直播節目戲稱「有點遜」，引發輿論譁然。全台聯合罷團今天下午發布聲明表示，此重大事件已經嚴重違反國際外交原則，也絕非正常的國際關係行為，要求台灣各政黨，特別是31個面臨罷免的立委，於聲明發出後3日內回應，罷團將擇期公布回應狀況，作為國人投票參考。

聯合罷團聲明表示，捷克國家情報局近日已證實，中國駐捷克使館人員在2024年3月蕭美琴訪捷克期間進行跟監與情報蒐集，並於其間發生駕車逼近與意圖衝撞，已危及蕭美琴及隨行人員人身安全。該事件由捷克公共權威媒體《iROZHLAS》報導，隨後英國《路透社》與日本《NHK》的跟進報導，也證實此事件為事實，聯合罷團駁斥任何宣稱此事件為假新聞的說法。

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聲明指出，聯合罷團相信民主與自由既是我們的核心理念，也是我們的共同行為準則。罷團感謝所有因此事件聲援台灣，譴責中共外交人員的國家與國際組織。截至目前已收到來自美國、日本、英國、捷克等國的聲援，且這份聲援名單也不斷在增加中，證實民主與自由能夠跨越語言、宗教、種族障礙，持續團結全球人民。

聲明表示，駐外館的領事人員，具有獨特的司法管轄權，此乃國際法和國際慣例給予各國外交人員基於對等交流、互信基礎的禮遇。但中共政權卻濫予此制度，對視為吞併目標的中華民國台灣，時任準副總統蕭美琴進行惡意的跟監情治工作，危及準副總統的人身安全，此舉已經嚴重違反中華民國台灣的外交利益與生存權。

聯合罷團嚴厲譴責，中國政權濫用外交特權，對台灣實施惡意跟監情治工作，已嚴重違反國際法及台灣外交利益與生存權。呼籲台灣各政黨及國際民主夥伴共同抵制中國此類「國家恐怖主義」行為；聲明並強調，此重大事件已經嚴重違反國際外交原則，也絕非正常的國際關係行為，然而近日卻仍有國民黨立委於公開節目聲稱「沒撞到中國很遜」，事後又稱「此新聞為假新聞」。

聲明提到，無法理解為何中華民國台灣的立委竟有此等幫中國開脫之行為，因此除了對此事件進行聲明，更要求台灣各政黨，特別是31個面臨罷免的立委，於聲明發出後3日內回應，聯合罷團將會擇期公佈回應狀況，作為國人投票參考。

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