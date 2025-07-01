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    彭振聲妻子輕生警憂激化小草 北檢外緊急部署警力戒備

    目前有20多名小草到場抗議。（記者王冠仁攝）

    目前有20多名小草到場抗議。（記者王冠仁攝）

    2025/07/01 14:38

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北地院今早開庭審理京華城案，前台北市副市長彭振聲抵達北院後放聲大哭，原來他接獲妻子輕生身亡的噩耗；而民眾黨原本在今天預計於台北地檢署外集結，要聲援前台北市長柯文哲，民眾黨得知彭妻身亡一事，將集結提早到下午2時。警方擔心彭妻身亡一事會激化「小草」，今天下午緊急在北檢外博愛路部署警力戒備，同時架設阻材進行交通管制。

    警方指出，民眾黨事前有向轄區中正一分局，申請今天在愛國西路、博愛路路口舉辦集會的路權，要舉辦活動聲援柯文哲，原本活動預計的集結時間是下午4時30分。不過，今天早上傳出彭振聲妻子身亡的消息後，民眾黨宣布將集結時間提早至下午2時許。

    目前在活動現場，有20多名小草抵達，群眾擺放標語、旗幟，拿起大聲公呼喊口號，要求釋放柯文哲。

    對此，警方今天早上原本只有在北檢大門口架設鐵馬護欄，但警方擔心彭振聲妻子身亡一事會激化小草，警方評估後，今天下午在北檢外博愛路上進行交通管制，同時加派警力到場戒備、蒐證，嚴防一切衝突發生。

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    警方緊急部署警力，在北檢外博愛路上戒備、交管。（記者王冠仁攝）

    警方緊急部署警力，在北檢外博愛路上戒備、交管。（記者王冠仁攝）

    警方緊急部署警力，在北檢外博愛路上戒備、交管。（記者王冠仁攝）

    警方緊急部署警力，在北檢外博愛路上戒備、交管。（記者王冠仁攝）

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