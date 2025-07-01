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    國民黨通訊投票相關修法 吳思瑤：以為台灣這麼好騙？

    民進黨立院黨團召開「不開會幹嘛延會 大翹班救罷免 大撒幣救罷免」記者會，並由立委吳思瑤說明。（記者田裕華攝）

    民進黨立院黨團召開「不開會幹嘛延會 大翹班救罷免 大撒幣救罷免」記者會，並由立委吳思瑤說明。（記者田裕華攝）

    2025/07/01 16:22

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨、民眾黨近期主推「不在籍投票」，對此民進黨立委吳思瑤表示，國民黨果然是全台最大詐騙集團！為了救罷免，國民黨今天再撤回目前最後三個「通訊投票」相關修法。

    吳思瑤在臉書PO文表示，國民黨果然是全台最大詐騙集團！為了救罷免，國民黨今天再撤回目前最後三個「通訊投票」相關修法，別被騙了，國民黨絕對不是虛心悔改，真心向善。

    吳思瑤質疑國民黨，為什麼不撤為中國大開後門的「離島建設條例修正案」？為什麼不撤為中國洗人口、中配六變四的「兩岸人民關係條例17條」？為什麼不撤將兩岸戰事內戰化的「兩岸人民關係條例29條」？為什麼不撤將削弱民防的「民防法」「全動法」修正案？為什麼不撤架空總統國安權限、讓國安中空的「國家安全戰略法」？

    吳思瑤直言，國民黨詐騙全民救罷免，大玩兩面手法，一種是暫時踩下煞車的爭議法案，避免滋事生波，一種是依舊踩油門催到底的討好、民粹式法案，週五普發現金的案子就要強度關山了！國庫2300億就要淪為買票賄選反罷的工具了，以為台灣這麼好騙？

    吳思瑤PO出國民黨今天再撤回目前最後三個「通訊投票」相關修法。（圖擷取自 臉書）

    吳思瑤PO出國民黨今天再撤回目前最後三個「通訊投票」相關修法。（圖擷取自 臉書）

    吳思瑤PO出國民黨今天再撤回目前最後三個「通訊投票」相關修法。（圖擷取自 臉書）

    吳思瑤PO出國民黨今天再撤回目前最後三個「通訊投票」相關修法。（圖擷取自 臉書）

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