「拔羅波」領銜人被約吃飯喝茶 對方家族「疑有天道盟背景」拋誘因

涉嫌恐嚇吳柏瑋的周嫌被警方移送台北地檢署偵辦。（記者陸運鋒攝）

2025/07/01 16:44

〔記者陸運鋒、徐聖倫／新北報導〕罷免立委羅明才公民團體「拔羅波」領銜人吳柏瑋，上月遭「地方人士」周姓男子2度請去吃飯、喝茶，要求他不要再進行罷免，並拋出會給資源等誘因，吳深知對方家族疑有天道盟背景，當時發表不自殺聲明，而新北市新店警分局、刑警大隊今將周男及其母親吳姓女子拘提到案，並傳喚張姓及林姓男子，詢後依恐嚇、違反公職人員選舉罷免法罪嫌移送台北地檢署偵辦。

據了解，周嫌透過張姓友人在6月9日，將吳柏瑋約至新北烏來山區餐廳吃飯，周嫌帶著母親前往，席間周男向吳柏瑋說，主要談到希望他「不要再進行罷免案」，但吳並沒有答應任何事。

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而6月14日，周嫌又透過林姓友人，再次將吳柏瑋約到林的新店公司「泡茶」，期間又提到不要再參與罷免這件事，但這次提到，未來若他參選的話，會給他豐厚的資源，由於吳柏瑋深知周嫌父親有黑幫天道盟背景，因此感到心生畏懼，並在臉書發表不自殺聲明。

然而，吳柏瑋在6月25日繳交連署書時接受媒體訪問，他說從事罷免這段期間，一直有人透過朋友、地方人士傳話，要他不要繼續罷免，甚至「委婉」透露若再進行可能會有人身安全隱憂。

據指出，警方掌握此事後由新北市刑警大隊、新店分局組成專案小組，並在今早前往北市文山區將周、吳2人拘提到案，另同時傳喚張、林等2名關係人到案，據悉，吳僅坦承有將吳約出吃飯、喝茶，以及商談吳放棄參與罷免一事，並沒有出言恐嚇。

警方詢後，將周嫌等人依違反刑法恐嚇、公職人員選舉罷免法第98條第2項以非法之方法妨害他人為罷免案之提議、連署未遂犯等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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