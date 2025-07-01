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    林佳龍伉儷身家近4億 吳志中、謝志偉、俞大㵢財產申報也曝光

    監察院1日公布外交部長林佳龍等人財產申報資料。（圖取自監察院公報）

    監察院1日公布外交部長林佳龍等人財產申報資料。（圖取自監察院公報）

    2025/07/01 15:19

    〔記者方瑋立／台北報導〕監察院今（1）日公布最新第259期「廉政專刊」，外交部長林佳龍與配偶廖婉如申報財產合計近4億元，其中多數由廖所持有；其他外交官員如吳志中、謝志偉、俞大㵢財產申報也於本期一併揭露。

    資料顯示，林佳龍名下無土地與建物，廖婉如則在台北市中山區有自民國88年取得的1筆土地和5筆建物。車輛部分，林名下有一台民國102年3月取得的TOYOTA汽車。林、廖夫婦分別有20萬及30萬現金，存款合計1億1874萬7482元。在有價證券部分，廖婉如持有股票、債券及基金合計2億6754萬3428元，其中多數為奇美實業股票833餘萬股，並因非國內上市櫃股票未交付信託；其他價值財產林佳龍有活存5073元，廖婉如則持有債券投資商品、珠寶及活存800餘萬元；另有2筆土地信託及2筆建物信託。夫婦申報可計價財產合計近4億元，多數為廖所持有。

    外交部政務次長吳志中與配偶在台北市中山區持有1筆土地、6筆建物，吳志中本人存款2163萬7177元；另夫妻2人持有有價證券2180萬1470元，並揹有2千萬授信債務。2人可計算財產達4343萬餘元。

    使節如駐德代表謝志偉與配偶申報4筆基隆市、台北市土地以及3筆建物，賓士汽車1台已持有超過8年。2人存款合計3537萬3852元，並持有有價證券324萬4927元，以及法國巴黎銀行結構債產品價值182萬5498元；可計算財產達4044萬餘元，另揹負3600萬元授信債務。

    駐美代表俞大㵢與配偶申報新北市土地1筆、建物7筆，2人存款合計721萬6466元，有價證券393萬6769元，以及其他有價財產21萬4030元。在汽車部分，俞妻持有一台168萬福斯汽車，俞則在去（2024）年8月30日在美國購入一台Alfa Romeo自用車，價值91萬7千元。2人可計算財產申報達1396萬餘元。

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