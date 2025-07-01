新竹農地爆出售獲利200多萬未捐市府 綠營批柯文哲詐騙集團

民眾黨前主席柯文哲的新竹農地出售疑獲利200多萬，但未捐市府做公益，民進黨新竹市議會黨團開記者會批評。（記者洪美秀攝）

2025/07/01 16:55

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲在竹市持有的農地遭爆，日前悄悄了結，有200多萬獲利，柯文哲曾透過立委黃珊珊等人，表達會捐出農地獲利差價給市政府做公益，新竹市議會民進黨團今抨擊，柯文哲的土地正義就是說一套做一套的詐騙集團。

新竹市議會民進黨團指出，這驗證柯文哲的炒地鍊金術，就是透過圈地、養地（收租、種芭樂樹）、套利，目的就是要等頭前溪沿岸（竹科二期）都市計畫變更，讓特農用地解套變建地。

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市議員曾資程也諷民眾黨立院黨團主任陳智菡及市議員李國璋指柯文哲的帳戶被凍結，遭檢方發新聞稿打臉，去年也稱市立兒童醫院容積率有疑慮檢方不察，又遭檢方打臉已偵查終結查無不法，他批陳智菡與李國璋造謠成性，愧對市民，要求李國璋及陳智菡應向市民道歉。

對此，李國璋回應，關於柯文哲帳戶有沒有被凍結，原本他的認知是「以為」他們夫妻的帳戶被凍結，可能實際上不是這樣，「就是我們的誤解」，另土地買賣純屬個人行為，關於柯文哲農地這些事就不予以評論，「是不是要尊重他們個人隱私」。至於農地賣出的價錢跟買方其實都有資料可查，也不是什麼秘密。至於柯文哲承諾所得增加部分要捐出來做社會公益，則應由當事人家庭統一說明，不是由他們越俎代庖做決定、或做任何宣布。

民進黨市議員楊玲宜稱，柯文哲競選政見聲稱要保護農地、守護居住正義，實為騙局一場。而涉貪停職的市長高虹安，遇到柯文哲農地違法使用、被挖出鋼筋、紅磚等廢棄物，不但未即時開罰，還聲稱一切依法行政，極度寬容柯文哲的違法炒地行徑，甚至為確保加速頭前溪沿岸地區（竹科二期）都市計畫變更，讓柯文哲農地解套變建地，不顧眾人異樣眼光，透過自家民眾黨立委向內政部、向國土署施壓。

諷刺的是，民眾黨前後任黨主席，柯文哲與黃國昌不是農地違法使用，就是佔用國有地作停車場謀取暴利，高虹安為此大開加速都更大門，確保個人私利。這就是民眾黨上至下一貫的作風，說謊成性。籲市民7月26日返鄉投票，投下同意罷免，讓新竹重開機。

民眾黨前主席柯文哲的新竹農地出售疑獲利200多萬，但未捐市府做公益，民進黨新竹市議會黨團開記者會批評。（記者洪美秀攝）

民眾黨前主席柯文哲的新竹農地出售疑獲利200多萬，但未捐市府做公益，民進黨新竹市議會黨團開記者會批評。（記者洪美秀攝）

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