桃園罷團批張善政假公濟私 羅楚東冷回：建議同標準檢視總統府

桃園市第一選區罷免公民團體展開「罷免是愛，桃園行腳」活動。（記者周敏鴻攝）

2025/07/01 15:36

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市罷免第1、3、4、6選區國民黨立委的公民團體，今天發表聯合聲明，點名市長張善政「明目張膽挺反罷，假公濟私、行政不中立」，批評張密集出現在與被罷免藍委合照的看板、於桃市在地電台刊出張反罷免廣告；市府新聞處長羅楚東對此冷回：「建議特定團體，可以用同樣的標準去檢視總統府與行政院。」

桃園市罷團聯合聲明中指出，他們是渺小的公民，卻正在對抗組織性、結構性的巨大惡意，大罷免這面照妖鏡，已讓許多醜陋不堪暴露無遺，藍委近日密集舉辦問政說明會，張善政與黨籍民代、里長出席，是「濫用公眾資源的權勢動員」張曾公開表示「絕不讓罷免在桃園成功」，如今又明目張膽地反罷免，是假公濟私、行政不中立。

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「只許州官放火，不許百姓點燈。」桃園市罷團抱怨，罷團一直以來面對藍營各勢力打壓，如今連宣傳同意罷免的公車廣告，都有被迫下架狀況，而藍委卻仍在贈送支持者米粉、麵包、野餐墊，想要買斷台灣的未來；另，國民黨還因偽造文書作繭自縛而「見笑轉生氣」，指責公民為領錢側翼，都荒謬至極。

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