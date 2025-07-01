屏檢偵辦國民黨涉連署造假帶回多人 伍麗華：尊重司法獨立不評論

伍麗華（中）4月在律師陪同下到屏東地檢署按鈴控告罷免案領銜人張芳碩涉嫌偽造文書及選罷法。（記者羅欣貞翻攝）

2025/07/01 15:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東地檢署偵辦罷免民進黨山地原住民立委伍麗華連署書涉嫌造假案，5月展開搜索與約談，罷免案領銜人、國民黨山原立委盧縣一助理張芳碩被羈押至今後，檢方今天（1日）再度兵多路至花蓮、台東、南投、桃園等縣市搜索，帶回多人偵訊。對此，伍麗華今天下午2時許回應表示，對檢調行動一無所知，尊重司法獨立，不予評論。

伍麗華回應表示，針對今日國民黨中央質疑今日檢調搜索案，是刻意選在大惡罷緊要關頭，企圖癱瘓國民黨黨務運作云云。基於偵查不公開原則，伍麗華國會辦公室對檢調的行動一無所知，尊重司法獨立，不予評論。

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伍麗華還說，至於有媒體批露，發動調查搜索的案由，疑與民進黨原民立委伍麗華死亡連署案有關，本辦雖無從查證，但在4月17日提告後，屏東地檢署5月14日發動搜索，除領銜人張芳碩外，即有新竹縣高姓男子及花蓮縣連姓男子一併帶回訊問，以10萬元交保候傳。

伍麗華表示，原住民族立委選區擴及全國，罷免的發動及連署，無法就單一縣市的地方黨部全盤掌握，且5月14日至今，張芳碩仍在押，案件偵辦過程中，案件相關人之證詞或證物，是否讓案情有所突破，成為今日檢方能夠持搜索票至各地黨部搜索的原因，相信屏東地檢後續將進一步說明。

回顧該案，伍麗華4月間到屏東地檢署按鈴控告罷免案領銜人張芳碩涉嫌偽造文書及選罷法，檢方調查發現有多位民眾被盜用個資淪為連署人頭，5月間指揮屏東縣、台中市、高雄市等多處調查單位，分別到新北市新店區、汐止區、台中市北屯區、沙鹿區、花蓮縣秀林鄉、屏東縣屏東市、來義鄉、瑪家鄉等8處地點搜索，其中包含立委盧縣一瑪家服務處及國民黨屏東縣黨部，帶回張芳碩、黨部書記長蕭榮明及多位黨工共11人；檢察官訊後認為被告張芳碩涉偽造文書、違反個資法及選罷法等罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，諭知當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見獲准，另2名被告高男及連男各以10萬元交保，蕭榮明等8位證人請回。

屏檢今天（1日）再度指揮調查單位前往國民黨花蓮縣黨部及藍營其他縣市據點、涉案當事人住處進行搜索，查扣相關證物並帶回國民黨中央黨部專委李得全等人偵訊，案情有向上發展的趨勢。

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