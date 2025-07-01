傅崐萁批政治迫害 花蓮議長張峻：傅對黨員同志下手重才令人毛骨悚然

花蓮縣議會議長張峻。（資料照）

2025/07/01 14:58

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨立委傅崐萁今天在花蓮舉行反罷免團結大會，同時屏東檢調也針對國民黨罷免立委伍麗華涉嫌造假連署到花蓮縣黨部搜索，遭傅崐萁、朱立倫同聲批政治迫害。花蓮縣議會議長張峻分享三年前同日的臉書心情說，傅崐萁對黨員同志下手之重，才令人毛骨悚然，對於其他優秀黨籍立委、同志也遭全面波及和血洗，這一切都是因傅崐萁而起，更拜傅崐萁所賜。

議長張峻臉書寫說：「傅崐萁在哪裡，哪裡就生亂；傅崐萁到哪裡，哪裡必衰亡」。張峻說，三年前的今天，朱立倫主席對傅崐萁言聽計從，傅崐萁為了剷除異己追殺同志，儘管全國地方縣市議長、副議長力挺鍾東錦議長和張峻，但朱立倫主席和傅崐萁仍然罔顧張峻冤案尚未定讞，執意一路追殺到底，目的就是要斬絕張峻爭取議長連任之路，更多資深同黨議員也一併遭封殺追打，不堪回首。

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張峻說，傅崐萁10多年來，一再以LED案消費張峻，打壓抹黑張峻從未罷手。今年4月27日終於沉冤得雪，獲判無罪；當時的鍾東錦議長，現在也已經是苗栗縣長。事過境未遷，國民黨如今深陷大罷免潮，優秀黨籍立委也遭全面波及和血洗，這一切都是因傅崐萁而起，更拜傅崐萁所賜。

原為國民黨籍、花蓮縣黨部主委的張峻三年前參選議員，並問鼎議長寶座，遭國民黨開除黨籍，多名黨籍議員同遭開除，當時張峻認為是傅崐萁為排除異己的手段。

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