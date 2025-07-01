陳其邁交棒說惹議 邱議瑩、許智傑回應了

「領航星號」昨天在高雄舉行首次來台暨訪船儀式，陳其邁（左六）與立委邱議瑩（左三）、黃捷（左二）出席。（圖擷自陳其邁臉書）

2025/07/01 14:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨天（6月30日）與民進黨高雄立委邱議瑩，一同出席麗星夢郵輪旗下「領航星號」首度掛靠高雄港活動時，致詞脫口說出「今天要選市長的也來，恨不得現在棒子就交給她，我就可以雲遊四海」，被外界聯想是支持邱議瑩；對此，邱議瑩今天（1日）回應說，陳其邁市長對於黨內每位候選人一向都是給予祝福和鼓勵；許智傑則表示，因為陳其邁交情夠，偶而會開玩笑。

針對這起風波，邱議瑩今天強調，陳其邁市長對於黨內每位候選人一向都是給予祝福和鼓勵，但只有高雄市民，才有資格決定下任的市長人選，她的責任是擘畫高雄的未來、帶領城市邁進，會盡全力來爭取市民的支持。

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邱議瑩的競爭對手、立委許智傑則表示，「聽話要聽尾聲」，陳其邁是很想有時間可以雲遊四海，陳其邁也曾經拿麥克風說，許智傑是他同學，但因為他比較帥，所以先當市長，「因為交情夠，所以偶而會這樣開玩笑，至於他心裡真正的想法，還是要問他囉！」

高市府今天也澄清表示，陳其邁的意思是他嚮往海洋，卸任後想要搭郵輪出海旅遊的期許，因為現在身負市政重擔，擔任市長後都沒有個人的出國旅遊，尤其搭乘郵輪在船上根本不可能立即處理工作，所以這是市長談及自己卸任後想搭郵輪的願望；且昨天各參選人的代表都在現場，沒有指涉任何特定人。

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