罷免葉元之街頭催票 議員戴瑋姍、顏蔚慈聲援：結束不及格演出

罷團「板橋大刪元」今日到板橋中山路、館前東路的街頭，呼籲板橋東區市民726站出來投下同意罷免票，市議員顏蔚慈、戴瑋姍到場聲援。（記者羅國嘉攝）

2025/07/01 15:10

〔記者羅國嘉／新北報導〕全台大罷免邁入三階，新北市推動罷免國民黨立委葉元之的公民團體「板橋大刪元」，今（1）日上午到板橋區中山路、館前東路街頭宣講，呼籲市民7月26日站出來投下同意罷免票，市議員顏蔚慈、戴瑋姍到場聲援，盼用罷免結束這場不及格的演出。

「板橋大刪元」發言人莫莉Ｍolly表示，葉元之先前涉霸凌助理，遭勞檢處裁罰9萬元，卻拒不認錯，甚至在勞檢過程中，不願直接向主管單位提供勞動資料，反而要求立法院代為調查，試圖把責任推卸到制度上。

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莫莉Ｍolly指出，助理的實際勞動條件由立委本人決定，立法院無權為其背書，這其實是把「慣老闆」的心態發揮到極致，不願意面對自己有錯的部分，反而想辦法透過其他藉口去模糊焦點、逃避責任，這真的是大家期待的立委嗎？連最基本的法律規範都遵守不了，又如何期待在立法院幫人民訂出更好的法律？呼籲板橋東區市民不管有沒有參加連署，7月26日出門投下同意罷免票。

顏蔚慈表示，葉元之自就任以來，配合黨意通過無數毀憲亂政、賣台的法案，甚至在立法院會審查機密預算期間公開直播，更在政論節目上公開承認，自己根本沒看機密預算提案內容就直接表決，有關台灣安全的機密法案連看都不看就表決，市民不能把立法院交給這樣的立委，罷免是公民權利，也是民主責任，呼籲大家7月26日一起投下同意罷免票，結束這場不及格的演出，表達堅定反對中國的人民意志。

戴瑋姍說，葉元之的離譜行徑太多，包括作為國民黨立法院黨團總召傅崐萁的投票小弟，無腦支持毀憲亂政、賣台法案，讓台灣陷於危險之中；作為民意代表，卻愛耍官威，欺負基層警察公務員、踐踏專業；作為老闆，對生病的助理不聞不問，連靈堂都未前往致意。她質疑，做人、做事都不及格，何以擔任立法委員？

罷團「板橋大刪元」今日到板橋中山路、館前東路的街頭，呼籲板橋東區市民726站出來投下同意罷免票，市議員顏蔚慈、戴瑋姍到場聲援。（記者羅國嘉攝）

罷團「板橋大刪元」今日到板橋中山路、館前東路的街頭，呼籲板橋東區市民726站出來投下同意罷免票，市議員顏蔚慈、戴瑋姍到場聲援。（記者羅國嘉攝）

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