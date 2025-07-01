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    羅智強喊告 大安強強滾回擊：停止扭曲罷免理由 正面回應選民質疑

    國民黨立委羅智強。（資料照）

    國民黨立委羅智強。（資料照）

    2025/07/01 15:43

    〔記者董冠怡／台北報導〕國民黨籍台北市立委羅智強今天在臉書以「保護選民，提告惡罷」為名發文，指控罷團行為愈發惡劣，將攻擊對象從他轉向選民，遇到「識破謊言」的市民當場反駁，全程錄下上網公開羞辱；他也強調，罷團捏造他致電騷擾柯建銘，他已提告，至於造謠他開會都不去一事，也將提告。罷團「大安強強滾」則以四個事實澄清、反駁，呼籲羅智強停止扭曲罷免理由，正面回應選民對他不適任的質疑。

    「大安強強滾」表示，這場罷免運動的本質為國家層級的正當性問題，羅智強正企圖將攸關國安的罷免運動，矮化為公民團體「不善良」的道德指控，降低罷免層級、迴避國安核心爭議，轉移焦點至枝微末節的個人恩怨，讓民眾忽視真正大是大非的問題。

    「大安強強滾」質疑，羅智強的貼文屬一「仇恨動員手段」，試圖營造「虛假的受害者形象」，聲稱自己面對不同意見者時，「深深一鞠躬，說一句祝你幸福」，塑造溫良恭儉讓的人設，實際上，志工從一階開始，不斷遭受羅的支持者語言謾罵甚至肢體衝突，公民團體才是真正的受害者，街頭錄影是為了自保；他也不譴責支持者的挑釁行為，反倒將正當行駛憲法賦予的罷免權利，污名化成惡罷。

    罷團指出，他說要「保護選民」，卻用提告威脅壓制言論自由、製造對立氛圍、迴避政策辯論，以及自詡「出席率100%，質詢次數全院第一」，關鍵在於質詢品質，出席不等於盡責、次數多也不等於問政品質佳，喊話大安選民看清楚，七二六投票攸關台灣前途，投下神聖的一票，同意罷免危害國安、破壞憲政體制的不適任立委，讓台灣民主與安全獲得真正保障。

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