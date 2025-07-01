馬英九提「兩岸和平民主統一」遭宋濤指正 官員：中共已設定強制性統一

前總統馬英九提「兩岸和平民主統一」，遭國台辦主任宋濤指正台灣前途須由「兩岸全體中國兒女來共同決定」。我官員對此表示，中共已設定要「強制性統一」，根本不管國民黨主張什麼，它就是要消滅中華民國、併吞台灣。圖為中共領導人習近平。（法新社）

2025/07/01 13:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九日前訪中，稱希望「兩岸和平民主統一」，中國國台辦主任宋濤隨後當場「指正」說，台灣前途要由「兩岸全體中國兒女來共同決定」。熟稔兩岸情勢官員今日受訪分析，可見中共已設定要「強制性統一」，根本不管國民黨主張什麼，它就是要消滅中華民國、併吞台灣。

官員表示，中國共產黨其實非常看不起馬英九，只是利用馬英九做為對台統戰的工具，「當馬英九沒用時，連理都不會理你」，一個前國家元首甘願淪為中共統戰樣板。

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官員批評，國民黨真的一代不如一代，上一代被中共鬥爭犧牲，中國大陸領土被佔領。這一代的國民黨人淪落到當中共的統戰樣板，馬英九去中國連「中華民國」4個字都不敢講，整個剩餘價值就是配合中共統戰，非常可憐。

官員指出，國民黨上百萬人在國共戰爭中壯烈犧牲，結果這一代的國民黨人甘願被統戰，還以為中共是真心誠意接待，但只是把馬英九當成統戰工具而己，隨團採訪的台媒都遭到一堆限制，擺明是要馬英九整團按照中共所要呈現的方向走。

「馬英九怎對得起國民黨先賢先烈！」官員質疑，上一代的國民黨人跟共產黨武裝鬥爭，或遭共產黨暗殺，1949年中共建政後，那些留在中國的國民黨人甚至被抓去勞改、清算，多少人被中共迫害犧牲生命，結果逃難來台的國民黨人的徒子徒孫，竟然在跟共產黨「鞠躬哈腰」，甚至敵我不分的混淆國家。

官員分析，馬英九去敦煌講「兩岸和平民主統一」，直接就被宋濤打槍說台灣前途要由「兩岸全體中國兒女來共同決定」，可見中共官方已經設定就是要「強制性統一」，根本不管國民黨主張什麼，或民進黨講什麼。

他直言，對中共來講，「你有沒有主張台獨，那是你家的事，我認定你是台獨就是台獨，只要不接受統一就是台獨，支持中華民國也是台獨」，而中共領導人習近平只想完成歷史任務，亦即「消滅中華民國、併吞台灣」，令人遺憾的是，國民黨至今還執迷不悟。

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