京華城案勘驗朱亞虎偵訊音檔 未出現黃國昌播放的「示範帶」

台北地院審理京華城容積弊案，臨時通知預定下午到庭的朱亞虎提早到庭，勘驗其2段偵訊錄音。（資料照）

2025/07/01 14:34

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積弊案，今上午由於預計勘驗的台北市前副市長彭振聲的妻子突然輕生過世，其勘驗取消，臨時通知預定下午到庭的朱亞虎提早到庭，勘驗其2段偵訊錄音，檢察官在偵查時說「一開始我講話大聲，是因為你沒有坦白」、「之前兩次偵訊都順順的讓你回去了」，沈慶京的律師認為檢察官語帶威脅，蒞庭檢察官則說檢方並沒有兇被告，是合法曉諭。法官下午將繼續勘驗。

不過，上午的偵訊音檔中，並未出現民眾黨立委黃國昌日前在立法院公開播放的「示範帶」，「你在講什麼，朱先生我們敬重你是朱將軍，你自己聽聽你的話」、「你在耍我是不是？」、「我有說你參加京華城的開會嗎？你在玩什麼文字遊戲？」

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上午先勘驗去年9月27日女檢察官訊問朱亞虎的26分鐘偵訊錄音檔，朱的蔡姓律師也在旁陪同偵訊，錄音顯示，檢察官告知朱亞虎，他和威京同事捐210萬的行為是否構成行賄，可以和律師再討論，「之前兩次偵訊都順順的讓你回去了」，並告知行賄罪刑度為1年到7年，偵查中自白依法可減刑一半，有機會判緩刑。

女檢在偵訊過程中說「希望你可以像前兩次一樣順順的回家，但這取決於你有無詳實交代」，並稱「朱將軍這個案子你真的是介入甚深啦，介入很多啦」；「你可能認為210萬元金額不大，但錢就是錢，沈慶京說的謝謝，是真的字面上的謝謝嗎？」

檢察官又說「一開始我講話大聲，是因為你沒坦白」，檢察官隨後「你是否願意認罪？」，朱回「我願意認罪」，檢察接著說「朱將軍您是本案第一個認罪的人，我很欽佩你，認罪需要很大的勇氣」，並曉諭偵查中自白認罪可以減刑，犯後態度也絕對是法官量刑依據，本案是團隊辦案，她無法擔保訊問後會不會有其他強制處分。

聲請勘驗的被告為台北市前市長柯文哲、威京集團主席沈慶京，沈今天身體不適，由律師代理出庭。

勘驗後，柯文哲與其律師沒表示意見，沈慶京的律師廖威智指出，錄音檔顯示，朱亞虎2度於偵訊時強調所稱「謝謝柯文哲的幫忙」，是因朱主觀認京華城案合法，但還是要謝謝柯，可見朱主觀上認為本案合法，答謝方式是捐210萬政治獻金給民眾黨，並非行賄，但檢察官仍一再追問，還以「能否順順回家，看你怎麼自白」威脅，暗示若不坦白可能無法回家，迫使朱改口承認行賄，廖威智認為檢方訊問方式違反檢察官倫理規範，應送評鑑。

蒞庭檢察官廖彥鈞表示，檢察官反覆和朱亞虎確認匯210萬元的原因，朱回稱是為了感謝、討好柯文哲，有行賄的意思，也有集團的戰略目的，朱亞虎偵、審期間的供述與證詞一致，並未翻供，偵查檢察官告知罪名、刑度、是否自白的法律效果，皆屬合法，並未不正訊問。

檢察官陳思荔表示，由錄音可證檢察官根本沒有不正訊問，「連兇都沒有兇」，律師也在旁協助釐清案情，中途休庭期間檢察官離開偵訊室，讓朱與律師討論，且持續錄影，並未中斷。

陳思荔說，至於檢方訊後要採何種強制處分，本來就取決於被告及共犯的供述有無不符及勾串之虞，檢方在合法範圍內予以曉諭，並非律師現在拿出法條或威脅要送評鑑，就成立不正訊問。

法官中午休庭，定下午2時繼續勘驗去年10月11日，檢察官在北檢偵訊朱亞虎的錄音檔，錄音時長55分鐘。

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