館長赴花蓮反罷免 尊稱傅崐萁為大哥：過去誤會他

網紅「館長」陳之漢今天到花蓮參加立委傅崐萁的反罷免團結大會。（翻攝傅崐萁臉書直播）

2025/07/01 15:35

〔記者王錦義／花蓮報導〕網紅「館長」陳之漢今天到花蓮為反罷免助講，宣講過程中尊稱傅崐萁為傅大哥，並說自己以前誤會傅總召、跟他吵過架，地震時我有幫過花蓮，也曾捐給花蓮善款又轉門諾，但這一年和傅總召相處，他可以幫總召背書，傅總召真的沒有愧對花蓮人，館長也請大家幫幫忙救柯文哲，副市長彭振聲這麼清廉，痛批民進黨政府真的太可怕了，請大家守護台灣，民主自由不是民進黨專利，是台灣2300萬人權利。

館長陳之漢說，花蓮的確需要觀光財，希望政府可以開放，不希望小丑騙子在哪邊抱團取暖，每天說傅崐萁賣台，請問有賣嗎，一斤一斤賣？過去民進黨編了八千億元特別預算，如果花這些錢，花蓮交通早就四通八達，錢進去誰的口袋？傅大哥在花蓮支持度相當高，但台灣人被民進黨洗腦多嚴重？民進黨人在外面鼓吹年輕人願意回來投票，這就是一場戰爭，希望大家一起努力，一起救台灣。

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「館長」受訪時說，針對日前直播時稱「台灣2300萬人性命由大陸14億同胞決定」引起爭議，他說，是被斷章取義，民進黨拿來打擊在野，他講的方向完全不是這樣，民進黨只想打仗，讓台灣變成烏克蘭、以色列。他講兩天差不多每段都講30分鐘，只截其中一部分，被民進黨拿來打擊我們在野，他覺得這群人就是詐騙犯，老是要這樣搞，習慣就好。

館長說，台灣的未來打與不打、和平共處與否、兩岸要不要發展，包含現在兩邊做生意連結這麼深，2、30％的GDP，台灣人要認清這個事實，唯有和平共存共榮才是未來發展的方向，這是民進黨絕對不會跟他們的支持者說的，「民進黨只想打仗，只想要戰爭，只想讓台灣變成第二個烏克蘭、第二個以色列，就是這麼簡單。」

館長說，台灣也不像以色列，台灣沒有人要當兵，又缺兵，買的都是爛武器，還欠我們6000億的武器沒來，製造的東西也這麼爛，所以還是要看最實際的，希望台灣同胞可以看清民進黨都是騙人的，拿一句話就在大講特講，問題是他講得方向完全不是這樣。

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