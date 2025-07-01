嘉市恢復升格43週年 公布320+1城市博覽會視覺標誌

嘉義市今天慶祝恢復升格43週年。（記者王善嬿攝）

2025/07/01 14:17

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府今天舉行「嘉義市恢復升格省轄市43週年慶祝活動」，升格前每年總預算約4.5億元，至今成長超過200億元，嘉義市長黃敏惠表示，每年珍惜、紀念這個日子，因為這是許多前輩的用心、努力，讓嘉義市恢復升格省轄市，透過歷史的回顧，公布「320+1嘉義市城市博覽會」視覺內容，依循前人期待，一步一腳印將嘉義市治理好。

今慶祝活動安排趣味互動遊戲，黃敏惠與市府團隊、里長一起搶答有關嘉義市升格歷程的題目，加深對嘉義市發展歷史的認識與情感連結。

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嘉義市文化局長謝育哲說，「320+1嘉義市城市博覽會」活動，將於12月12日至28日舉行，主要視覺標誌的設計理念，結合市立美術館、蘭潭水庫、紫荊花、木都形象、國際管樂節等概念顏色，以「+1」象徵加一成總、在嘉義+1、慢行快活等意義。

黃敏惠說明嘉義市恢復升格省轄市由來，嘉義市在1950年被降為縣轄市，資源被稀釋，早期建設、進步不夠，很多前輩於是共同努力，自1967年開始倡議15年，到1982年恢復升格省轄市。

黃敏惠表示，嘉市恢復升格前，嘉義市年度總預算約4.5億元，1982年恢復升格，年度總預算逐年從7億成長到16億元，到今年成長達200億元；好的交通建設對嘉義市發展很重要，再次喊話中央支持，由中央主政興辦並全額負擔「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」，串聯高鐵與台鐵軌道建設。

嘉義市文化局長謝育哲說明320+1城市博覽會視覺設計。（記者王善嬿攝）

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