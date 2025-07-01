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    彭振聲妻輕生兒子做筆錄低調不發一語 30多年老鄰居感意外

    彭振聲兒子步入派出所時全程不發一語。（記者許麗娟攝）

    彭振聲兒子步入派出所時全程不發一語。（記者許麗娟攝）

    2025/07/01 13:42

    〔記者許麗娟／高雄報導〕台北市前副市長彭振聲的謝姓妻子（72歲）今早在高雄市住家墜樓身亡，由於彭曾在高雄市政府工務局任職，夫妻倆過去同住在三民區黃興路某大樓，30年老鄰居對於彭妻身亡頗感意外，直說彭還沒北上時，夫妻倆常和鄰居到公園運動，對發生墜樓事件感到相當難過，彭兒則是到派出所做筆錄後，離開時不發一語。

    彭妻今早9點自黃興路住家大樓的高樓墜樓，先是撞到遮雨棚後墜落到大樓中庭，四肢骨折當場死亡，彭兒一早接獲消息，趕赴現場先是看見媽媽常揹的環保包，並驚見媽媽已墜樓身亡，由於太過震驚，據悉到派出所製作筆錄時全程幾乎都沒有什麼情緒，直到中午12點49分與姨丈一同步出派出所，前往車子途中全程不發一語，對於媒體詢問媽媽最近是否有異狀、最近何時與媽媽有聯繫等都未做回應。

    民眾黨高雄市黨部副執行長施亦旋稍早受訪時提及，上午趕往派出所時有見到彭振聲兒子坐在門口並給予安慰，彭兒難過地告訴她，「我已經哭不出來了，那是一種說不出來的痛，已經痛到無法形容了。」

    據了解，彭妻與1名姊妹同住在該棟大樓，彭兒的姨丈近中午也到派出所做筆錄，並與彭兒一同離開派出所後前往殯儀館，而據老鄰居表示，上午9點時聽到很大的墜落聲，沒想到竟然是彭振聲的妻子，老鄰居說，在彭還沒去上台北前，夫妻倆都在公園運動時常有接觸，已經很久沒看到彭妻回來，大部分住台北，有回來都會去運動，但近期都沒看到，對於她的死亡感到意外、難過、大家都是好鄰居，在這裡住了30多年了。

    高雄地檢署檢察官將於下午2點半重回大樓現場勘驗，下午3點至高雄市立殯儀館相驗，高雄市警察局局長林炎田也將重回現場勘驗，並表示全部交由地檢署發言。

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