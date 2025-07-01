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    陳素月帶彰縣5議員前進台中 挺罷免彰化不缺席

    彰化縣立委陳素月與彰化新芽連線5位縣議員一起跨過大度溪，前進台中力挺罷免。（民眾提供）

    彰化縣立委陳素月與彰化新芽連線5位縣議員一起跨過大度溪，前進台中力挺罷免。（民眾提供）

    2025/07/01 14:51

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣立委陳素月今天（1日）大動作表態挺罷免！陳素月今天與5位彰化縣議員前進台中市南區，在車水馬龍的路口公開力挺台中市罷免行動，呼籲民眾團結就是力量，一起用選票來投下同意罷免！

    陳素月今天挺罷陣仗非常龐大，她與彰化新芽連線的5位縣議員，也就是張欣倩、洪騰明、劉珊伶、藍駿宇和楊子賢等人，直接站在台中南區的路口，與台中市議員黃守達、陳雅惠，還有江肇國議員團隊，陪著罷免團志工，希望大家在7月26日都能夠站出來投票。

    陳素月指出，支持罷免不代表就是支持民進黨，而是用行動來愛台灣，因為民主與反共是台灣人民的最大公約數，只有透過罷免的民主程序，把不適任的立委換下來，才是真正守護台灣的民主，能夠繼續向前邁進。

    陳素月強調，今日台灣可以用選票選出自己的支持的人選，但台灣人民更應該一起守護家園的安全，但國民黨與民眾黨聯手在立法院阻擋國安法案，對預算亂刪與胡亂凍結，這都讓賴清德總統無法好好做事，全部都是為反對而反對，這次大罷免是守住台灣的民主，台灣的安全，需要全民一起站出來勇敢投下同意罷免一票。

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