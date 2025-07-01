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    彭振聲妻輕生網酸「替夫擋災」 江和樹：彭要勇敢說出京華城案真相

    彭振聲妻子墜樓，卻有酸民留言是替彭擋災，江和樹希望彭能節哀，也鼓勵他把京華城案全說出來。（圖由江和樹提供）

    彭振聲妻子墜樓，卻有酸民留言是替彭擋災，江和樹希望彭能節哀，也鼓勵他把京華城案全說出來。（圖由江和樹提供）

    2025/07/01 13:36

    〔記者陳建志／台中報導〕前台北市副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今天上午彭出庭，卻傳出他的太太輕生身亡，民眾黨台中市議員江和樹表示，這個時候居然有酸民在網路留言「彭振聲太太是在幫他擋災，希望下次是他的兒女」，直言不要再詛咒人家，除希望彭節哀，也鼓勵他勇敢把一切都說出來，如果真的柯文哲有指示怎麼做，不要緊全說出來，如果沒有，也要勇敢說出來。

    江和樹表示，這個時候不要再詛咒人家、糟蹋人家了，死者為大！要想說為何要選擇輕生？大家都有妻小，今天如果是自己家人發生這樣的事做何感想？網友在網路上這樣的發言都不用負責任。

    江和樹表示，法官已經給彭振聲交保，5月開庭時檢察官問他，整個過程是否合法？彭振聲表示「一切合法」，但合法為何認罪？質疑檢調是否接下來要查他的家人，因為當初搜索時有可能搜到什麼東西。

    江和樹表示，政治已經介入司法大家都知道，期盼網友和政治人物不要再消費人家，希望彭振聲要勇敢，替妻子洗清冤枉，應該說的全說出來，如果真的柯文哲有指示你怎麼做，不要緊你全說出來，如果沒有，你也要勇敢說出來，為了妻子和自己的未來，留一個名。

    江和樹表示，相信沒有人可以了解彭振聲此時此刻的壓力，大家都很不捨，希望彭能節哀。

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