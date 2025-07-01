香港國安管控無孔不入 陸委會：習思想納課程、高中生須參觀紅色景點

港府將「習近平思想」納入中學課程，香港高中生須參與中國考察團一次，赴中參觀紅色景點。（法新社資料照）

2025/07/01 13:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港移交中國今日屆滿28週年，「港版國安法」實施滿5年。陸委會公布「香港移交28週年情勢研析報告」顯示，國安管控無孔不入，香港自由評比排名持續下跌。港府將「習近平思想」納入中學課程，高中生須參與中國考察團一次，赴中參觀紅色景點。

陸委會指出，過去1年來，國安紅線及愛國教育持續在香港社會中擴張，且無孔不入。港府首次將「習近平思想」、「中國特色社會主義制度」等內容納入中學的「公民、經濟與社會科」課程。

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陸委會質疑，香港高中生須在3年內參與中國考察團一次，行程包括「紅軍長征粵北紀念館」、「廣東東江縱隊紀念館」等「紅色景點」，以增進愛國情操。

據港府統計，截至2025年5月已有逾13萬高中生、1.5萬名教師參與。此外，香港教育局要求各級學校必須審查校外合作機構及參與人員背景，確保沒有「反中亂港」行為，圖書館亦須移除可能危害國安的館藏。

在社會控制方面，「港版國安法」實施以來，港府已陸續在不同領域加入國安條款，包括集會遊行、組織工會，擔任社工、教師、公務員，場地租借、電影審批、圖書館資料、招標文件及合約等。

陸委會指出，中共今年進一步對全香港餐飲娛樂、休閒場所、殯葬業等營運牌照的持牌人或相關人士，包括董事、管理人員、僱員、代理及承辦商施加國安條款，倘在營運期間曾做出或正在做出危害國家安全的行為，或不利國安或香港公眾利益的「冒犯行為」，將被吊銷或拒絕續發牌照。

據彙整，過去1年，香港藝文創作領域自由遭限縮的案例層出不窮。前區議員陳劍琴被控違反「港版國安法」遭拘捕，獲准保釋後，卻被迫退出舞台劇演出。

值得注意的是，香港舞台劇獎去年的頒獎典禮，因邀請時事漫畫家尊子及前港台記者蔡玉玲，連續2年無法獲得資助；獨立書店除被拒絕參加香港書展，舉辦閱讀活動時，參觀者也遭警方截查。

此外，擔任「星星之火．不可燎原」短片主角的前香港記者協會主席陳朗昇因接獲警告，該片被迫放棄在海外放映；台灣藝術家朱銘放置於香港文化中心外的雕塑，因身穿黃色雨衣、手持黃色雨傘，遭港府以雕塑已展出多年為由移除。

陸委會指出，台灣團隊開發的手遊「逆統戰:烽火」，遭港府以鼓吹武裝革命、宣揚台獨及港獨等分裂國家主張為由，禁止分享、下載、購買。港府持續透過行政手段，以隱蔽方式敲打新聞工作者、壓制新聞自由。

據香港記者協會說法，至少8間新聞傳媒機構或平台、20名新聞從業人員及其家人，遭稅務單位追討7年前的稅款；另外，續有外國記者遭拒絕入境。

陸委會提及，受維護國安紅線延伸至社會各層面影響，香港社會流動性亦受箝制。據香港中文大學亞太研究所今年6月公布的民調，66.3%受訪者認為香港青年向上流動的機會比10前年差；46.4%認為未來10年向上流動機會變差。

牛津大學與聯合國發表的世界幸福報告顯示，全球147個國家及地區中，香港排名第88位，連續4年下跌，創2012年以來新低。

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