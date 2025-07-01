檢調對藍營全台大搜索 各縣市進度一次看

屏檢偵辦立委伍麗華罷免連署造假案，在多個縣市發動搜索。（記者李立法攝）

2025/07/01 13:34

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨涉及死亡連署，檢調在全台多個縣市針對國民黨黨部進行搜索行動，包括黨中央組發會、花蓮縣黨部、南投縣黨部、台東縣黨部有多位黨工被檢調帶走約談，本報統整各縣市調查進度，了解案件進展。

●南投罷免案突襲「死亡連署」！ 檢調兵分2路搜索2領銜人

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南投大罷免案檢調今展開突襲搜索，針對立委游顥提告「罷游」領銜人林敬桐，以及民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴提告「罷陳」領銜人游顥辦公室執行長蔡宜助，雙方均疑似有「死亡連署」，檢調今兵分2路搜索林、蔡住處，並約談2人以釐清案情。

●罷免伍麗華涉幽靈連署 屏檢搜索國民黨台東黨部、帶走書記長張成璇

立委伍麗華罷免案連署傳幽靈人口，在屏東檢調啟動偵辦下，近期前往全國各地國民黨部搜查，今早台東縣黨部也被5、6名屏東調查站人員持搜索票調查搜索，目前仍在繼續中。

●罷免伍麗華連署造假2度大搜索 約談國民黨專委李得全等人

屏東地檢署偵辦罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書涉嫌造假案，罷免案領銜人、國民黨原住民立委盧縣一助理張芳碩涉偽造文書、違反個資法及選罷法等罪嫌重大，5月被羈押後，檢方今日（1日）再度兵分多路搜索，帶回國民黨中央黨部專委李得全等人偵訊，案情有向上發展的趨勢。

●檢調搜索國民黨南投縣黨部 偵辦「死亡連署」帶走總幹事葛典育

屏東地檢署偵辦罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書涉嫌「死亡連署」造假案，檢調人員今日（1日）搜索國民黨南投縣黨部，約上午11點40分帶走黨部總幹事葛典育。據了解，檢調也同步搜索國民黨中央黨部組發會、花蓮縣黨部等單位，並帶回多位黨工調查。

●司法行動遭洩密？傅崐萁硬在上班日造勢 緊鄰花蓮國民黨部遭搜索

司法偵辦國民黨涉嫌假連署搜索行動被提前洩密？過去選舉造勢活動通常選在週六、日活動，國民黨立委傅崐萁一反常態在今天上班日於花蓮舉行反罷免團結大會，邀請國民黨主席朱立倫及多名藍白立委到花蓮挺傅，時間上似有玄機；稍早活動會場一旁的國民黨花蓮縣黨部，傳出因涉及民進黨籍立委伍麗華罷免連署案，被屏東地檢署指揮廉政署跟調查站搜索，引起花蓮各界議論紛紛。

屏東地檢署指揮調查站人員搜索國民黨南投縣黨部，帶走黨部總幹事葛典育（左1）。（記者張協昇攝）

檢調搜索國民黨台東縣黨部。（記者劉人瑋攝）

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