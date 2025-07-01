南市社會局組織改制 深化婦幼及高齡長者福利服務

社區照顧關懷據點關懷長輩身心靈健康，仍是社會局主掌業務。（南市府社會局提供）

2025/07/01 13:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應「長照3.0」中央政策，南市社會局自今（7月1日）起，長照業務由社會局移交衛生局承接，提前規劃整合照顧資源，同步組織改制，將「婦女及兒童少年福利科」分設為「兒童福利科」及「少年及婦女福利科」，以更深化婦幼服務。

社會局長郭乃文表示，長照業務雖移撥至衛生局，第一線關懷長者的社區照顧關懷據點業務，仍將由社會局持續辦理。目前全市設有406處社區照顧關懷據點，未來將移由社會局老人福利科承辦並統合高齡長者各項福利政策及資源，結合各網絡單位，深化健康長者服務，推動創新照顧模式，更貼近長者多元且日常的生活需求。

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郭乃文表示，7月1日起「婦女及兒童少年福利科」，分設為「兒童福利科」及「少年及婦女福利科」。「兒童福利科」將深化0至2歲嬰幼兒各項托育服務、強化托育人員管理、加強托育機構的督導與評鑑，以確保兒童安全。

「少年及婦女福利科」主掌兒童及少年、福利及權益維護業務，倡導性別平權，並輔導管理特殊境遇家庭及新住民家庭婦女福利服務等事項，透過業務分工，深化兒童、少年及婦女各項福利業務。

「長照3.0」中央政策預計明年上路，第一階段部分新制將於今年9月1日實施。社會局表示，因應「長照3.0」即將上路，長照業務移交衛生局承接，以結合衛生局醫事管理專業，提前規劃並加速推動長照3.0政策，整合照顧資源，落實「醫照合一」的服務模式。

南市社區照顧關懷據點，協助長者多元化活動。（南市府社會局提供）

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