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    做一件事讓罷團崩潰！廖偉翔母拉票 FB被灌爆

    國民黨立委廖偉翔母親、台中市議員黃馨慧在臉書發文，喊話「讓罷團崩潰」。（擷取自黃馨慧臉書）

    國民黨立委廖偉翔母親、台中市議員黃馨慧在臉書發文，喊話「讓罷團崩潰」。（擷取自黃馨慧臉書）

    2025/07/01 14:43

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕24名國民黨立委罷免案於7月26日投票，藍委廖偉翔母親、台中市議員黃馨慧昨天（6月30日）發文呼籲7/26投不同意罷免票，「讓罷團白忙一場！」不料得到反效果，網友大呼催票理由「離譜至極」；作家謝知橋嘲諷，「她完全知道她兒子當立委沒有什麼值得說嘴的地方」，所以只能講「讓罷團崩潰」這種理由來拉票。

    黃馨慧在臉書貼出一張圖卡，上面寫著「你什麼都不用做，只要在7/26那天，到家附近投不同意罷免票，就可以讓那些忙了一年多的罷團崩潰，真是超划算！」

    該文留言區隨後遭網友洗版，有人表示：「超級離譜，想叫大家投不同意罷免的理由居然是這種離譜至極的『為了讓忙了一年多的罷團崩潰』？！天啊！捫心自問，這不可笑嗎！」

    有網友批評，「真的是不演了，代議士完全沒把人民看在眼裡。」「民意代表不聽民意只想讓民眾崩潰。」

    還有網友說：「還以為是政客爽這種不入流側翼發言，結果竟然是正規軍欸？」另有網友指出，「有這種媽媽，難怪會有這種兒子。」、「不愧是有其子必有其父母欸，大罷免大成功！」、「台中西屯人，一定會讓妳們母子一起崩潰的，謝謝提醒！」、「你是不是想參加補選？所以po這篇害他。」

    作家謝知橋也轉發該文，並寫道「她完全知道她兒子當立委沒有什麼值得說嘴的地方，想不出什麼理由叫大家投不同意，所以只能講『讓罷團崩潰』這種理由來拉票。」

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