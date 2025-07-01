與泰國、菲律賓、汶萊免簽互惠 藍夏禮：對我總合外交善意回應

外交部亞太司司長藍夏禮。（記者方瑋立攝）

2025/07/01 12:53

〔記者方瑋立／台北報導〕汶萊、菲律賓與泰國等新南向三國近期相繼頒布與我雙向免簽互惠措施，外交部亞太司司長藍夏禮今（1）日在例行記者會上說，我國從2016年起每年示範對泰、菲、汶3國免簽，當初目的是方便雙方商旅和觀光等，並最終促成雙向免簽互惠，如今三國也陸續改變做法予我免簽，是對外交部長林佳龍所提出的總合外交的誠懇、善意回應，相信將進一步強化並加深實質關係。

我國自2016年起每年示範對泰國、菲律賓、汶萊實施免簽，而自去（2024）年7月泰國宣布對台免簽後，菲律賓及汶萊今年6月以來也相繼宣布對台灣實施免簽互惠。即將轉任我國駐泰國代表的藍夏禮大使今天在記者會上說，外交部認為這是各國政府對林佳龍提出「總合外交」的一個非常誠懇且善意的回應。

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藍夏禮說明，其基礎是我國與這些東南亞國家本來就有的實質合作關係，外交部相信，在雙向免簽之下，台灣能與相關國家進一步強化並加深實質關係。

由於我國拋磚引玉努力爭取免簽互惠已經9年，如今卻一口氣水到渠成，各界好奇外交部是如何造浪起風？涉外人士說，我方說服的工作一直都在持續，保持立場堅定、態度溫和，在體諒對方可能受到的壓力之下，也適時捍衛立場發聲。

該人士指出，新南向國家傳統上喜歡「政治歸政治」的「政經分離」，但在新型態的地緣與國際情勢下，要把投資經貿和地緣政治全數分明，是不可能的事情。美國總統川普的行事作風，可能也讓這些國家上了一課，不能因為地緣政治的現實壓力而進行激進的選擇，反而更應該找到平衡。

他認為，不管是總合外交或榮邦計畫，這些友好國家都會看見我國與友邦的良好成果，況且他們也會感受到自己所收到的台灣投資，在東協各國裡排行較後，也會開始思考之間的關聯性，看是否可以排除如簽證這種造成雙方交流的微小「障礙」，增進互動對各方都是互惠互利的好事。

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