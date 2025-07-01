中國策劃衝撞蕭美琴！民進黨批：藍白遇到中國膝蓋軟 廖先翔失格無底線

民進黨發言人吳崢（左）、立委王定宇（右）1日召開「譴責中國暴力惡行 下架舔共立委廖先翔」記者會。（記者塗建榮攝）

2025/07/01 12:41

〔記者陳昀／台北報導〕捷克軍情局證實，中國去年3月曾在捷克跟監副總統蕭美琴，並一度擬定「衝撞計畫」，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）、美國眾議院外交委員會等表達譴責，國民黨立委廖先翔卻諷刺「中國好像有點遜」。民進黨發言人吳崢、立委王定宇今痛批，全世界只有國民黨、民眾黨、共產黨要求捷克對此案給交代，藍白碰到中國膝蓋就軟Q，廖的行為更是完全喪失國格、失去底線，沒資格當立委。

民進黨今天召開「譴責中國暴力惡行 下架舔共立委廖先翔」記者會，由吳崢、王定宇與會。吳崢表示，國際上關注民主人權的組織相繼為中國計畫攻擊蕭美琴一事發聲，中華民國立委卻訕笑、奚落、揶揄，視副總統人身安全為無物，完全喪失國格以及國會議員應有的底線，廖先翔與中國口徑一致，呼籲汐止等區選民睜大眼睛，這種背棄國家、不忠不仁的人，已經沒資格擔任立委。

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王定宇質疑，民眾黨立委陳昭姿也是IPAC會員，對於蕭美琴被襲擊的態度是什麼？對於國民黨訕笑、外交外行，完全站在中國的聲調的發言，民眾黨是否什麼公約、法律爭議都可以無視？

王定宇批評，國民黨懷疑釋放報告的時間是幫忙大罷免，難道真的以為捷克政府、軍情局是民進黨管轄？怎麼無知幼稚到這個程度？國民黨只要站在台灣的立場，表達中國違反國際公約，卻硬要把自己跟共產黨綁在一起，好像共產黨做的壞事國民黨要買單。

王定宇指出，針對這起案件，全世界只有2個政黨相信不是真的，中國共產黨和中國國民黨，也只有3個政黨要捷克給交代，就是民眾黨、國民黨、中國共產黨，藍白不敢譴責中共、碰到中國膝蓋就軟Q，如果把國家交到藍白手裡，能保護國家利益嗎？能保護台灣人民不受中國脅迫嗎？台灣是民主國家，正副總統是對外代表，不容許這種脅迫式的特工行動發生在任何一位國民身上，一定要表達嚴正態度。

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