罷免火力再升溫 「山除薇害」看板大升級

「山除薇害」於民權、吉林路口看板升級，加註王鴻薇諸多爭議，再催罷免氣勢。（記者甘孟霖攝）

2025/07/01 12:51

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免投票倒數25天，各地公民團體無不加緊催動宣傳，台北市罷免國民黨立委王鴻薇團隊「山除薇害」今（7月1日）表示，於民權吉林路口將原本看板再升級，直指王鴻薇長期親中舔共、違法施壓檢方等諸多爭議。

「山除薇害」今表示，今日於民權吉林路口上架的新看板，在獲得屋主同意的前提下，於原本圖像旁再加掛王鴻薇多項爭議事蹟，包括與中共政協主席王滬寧握手合照；王擔任市議員期間多次出演中共統戰單位節目，並配合中共立場矮化台灣國格；以及今年違法施壓北檢，意圖衝撞警員碰瓷等紀錄。

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「山除薇害」指出，這塊位於民權東路2段48號的看板，對於團隊來說極具代表性，因為這裡是團隊首塊看板被檢舉下架後，第1面由民眾捐贈而重新掛起的看板；而不久後，王鴻薇也於此處1樓掛上反罷看板，王並於看板被破壞後，在無證據情況下直指是罷團所為，試圖操弄輿論、抹黑罷團。

「山除薇害」批評，即便警方事後證實破壞王鴻薇看板的並非罷團人員，王鴻薇迄今仍未就不實指控一事道歉，立委本該謙卑面對民意，並以事實為依歸，而非帶頭造謠抹黑，操弄輿論、扭曲事實。

「山除薇害」說，王鴻薇身為立委，年薪含補助超過千萬，卻未將民意擺在首位，長期漠視台灣主權、操弄輿論，呼籲選民以理性判斷，選擇真正站在人民一方的代議士，7月26日請中山、北松山選民站出來，用手中一票，投下同意罷免，拒絕造謠與卸責，還台灣一個乾淨透明的未來。

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