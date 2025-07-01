鄭正鈐告罷團及民進黨 林志潔：三度提告騷擾民眾 應予譴責

新竹市雙罷免總部發言人林志潔說，二階連署的看板已下架，而鄭正鈐對罷團三度提告，是騷擾一般民眾，應予譴責。（記者洪美秀翻攝）

2025/07/01 13:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免戰火白熱化！國民黨立委鄭正鈐今天到新竹地檢署按鈴申告民進黨新竹市黨部，及立院總召柯建銘與新竹市雙罷免總部發言人林志潔和領銜人戴振博。對此，林志潔回應，這已經是發動罷免以來，鄭正鈐第三度對罷團提告。這次提告的理由是二階連署時，罷團的看板誹謗他，因為他只有刪減2千多億預算、沒有刪減6千多億，以及他沒有親共賣台，林志潔認為鄭正鈐三度提告騷擾一般民眾，浪費司法資源，應予譴責。

林志潔說，這是鄭正鈐對罷團的第三度提告，在三階投票前，對已經結束的二階，早就下架的看板來提告，除騷擾罷團，恫嚇志工，看不出來有其他的作用。且三階罷免投票的看板已做好且陸續上架，照鄭正鈐的邏輯，應該也會再度提告，例如，他並沒有吃香喝辣，是罷團誹謗他等。

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另今年的中央總預算刪凍，是我國史上最荒謬的一次預算審查，連提出刪減的藍白立委自己都搞不清楚亂刪了哪些，還有在主決議中胡亂凍結、亂附條件的情況，鄭正鈐身為新竹市立委，竟然刪減園區經費，還好意思告罷團？再者，鄭正鈐說他沒有親共賣台，但林志潔說，這個還是請鄭正鈐留著去跟檢察官說明，不然就是請拿出和國台辦的微信通聯紀錄來自清一下墨寶之亂比較重要，騷擾罷團是無法達到澄清的效果的。

林志潔強調，身為立法委員，躲在言論免責權的保護傘下，一而再、再而三騷擾一般民眾，浪費司法資源，實應予譴責。

國民黨新竹市立委鄭正鈐再度告罷團及民進黨，並針對二階連署的看板提告。圖為二階連署期間懸掛的路口看板。（記者洪美秀攝）

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