檢調對藍營全台大搜索 國民黨團：淪賴清德鷹犬為其打掉雜質？

國民黨花蓮縣黨部今早被屏東地檢署指揮調查人員搜索。（民眾提供）

2025/07/01 12:42

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對賴清德總統團結國家第三講（憲政體制），立法院國民黨團今天表示，該內容顛倒黑白、罔顧歷史事實、破壞民主價值的發言，引發社會譁然及反彈。今日檢調就針對國民黨全台大搜索，黨中央組發會、花蓮縣黨部、南投縣黨部多位黨工同仁被檢調帶走約談。檢調甘於淪為賴清德司法東廠鷹犬的所做所為，只在服務民進黨為其「打掉雜質」？

國民黨團呼籲，最有智慧的台灣人民，7月26日勇敢的站出，投下不同意罷免票，讓監督的力量可以在國會繼續為全民發聲，監督民進黨、制衡賴清德，如果讓賴清德、民進黨取得國會多數，台灣將走向萬劫不復的深淵，無法回頭。

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國民黨團表示，今日檢調大規模的搜索及約談國民黨專職黨工，只印證了一件事。賴清德急了，要用「司法東廠」掌握國民黨「反惡罷」的動員部署，「假調查之名、行收集在野黨選情之實」，這標準的「司法干預選舉」、「假民主、真獨裁」、「清雜質」的政治打壓作為。

針對稍早台北市前副市長彭振聲前夫人輕生一事，國民黨團表示感同身受、無比哀痛，司法押人取供要何時才要停止？難道這是賴清德口中更大的民主嗎？

至今為止，罷藍團體涉嫌偽造15萬份連署書、數百件的幽靈連署；檢調搜索國民黨宜蘭黨部時直接「夾帶」與案情無關的罷綠委領取第二階段連署書的公文，檢調都未積極偵辦、未公開道歉，這不是「司法獨裁」又是什麼？

國民黨團表示，韓國尹錫悅前總統搞獨裁，韓國國會及大法官聯手把尹錫悅前總統趕下台，如今賴清德利用青鳥、罷團大搞獨裁，檢調機關淪為鷹犬，甘於做為東廠，為賴清德「清雜質」，這樣的司法，人民能接受嗎？

國民黨團表示，現今的台灣，在民主與獨裁的十字路口，為了民主、為自由、為了家人站出來，全民必須勇敢的站出來，向賴清德說「不」，向獨裁說「不」。

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