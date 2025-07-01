彭振聲是京華城案關鍵角色 曾任專案管理人涉圖利罪起訴

台北地院1日開庭審理京華城案，勘驗偵訊錄音，前台北市副市長彭振聲因家中變故，請假提前離開法童。（記者廖振輝攝）

2025/07/01 13:17

〔記者吳昇儒／台北報導〕前台北市副市長彭振聲今日出庭時，突然接到胞弟電話，得知妻子墜樓身亡，當場崩潰放聲大哭。而彭在京華城案中，因擔任都市計畫委員會會議主席，且為該案專案管理人，被控是京華城弊案關鍵人物，檢方依圖利罪將他起訴。偵查中，彭振聲因配合調查且認罪，檢方建請法院減輕量刑，並去年12月27日，法院裁定500萬元交保。

檢方調查，時任台北市副市長彭振聲指定支持補償京華城的委員與較無經驗的委員擔任專案小組的召集人，無視其他委員的反對意見，更多次在都委會會議中預設立場、違反議事規則；被認為是京華城弊案中，關鍵角色之一。

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檢察官偵查期間，彭振聲配合認罪，被依主管事務圖利罪起訴，本求刑6年，但考量他承認犯行，減刑求處3年、褫奪公權3年。

而彭振聲於今年1月出庭時也曾說，「我該講的都講了，該認罪的也認罪了，我沒有要翻供，其餘由律師說明」，並向受命法官許芳瑜承認起訴書所指全部客觀事實及罪名「主管監督事項圖利罪」。

此外檢察官辦理京華城弊案時，更陸續查出，彭另有847萬餘元來源不明現金存入帳戶，其中包含曾於其任內標下標案或申請都更通過的皇昌營造、元利建設，退休後，每個月還有近70萬收入，租屋地點更是麗寶集團高層提供，恐違反旋轉門條款，目前另案進行偵辦。

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