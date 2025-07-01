賴清德演講迎戰中共！紐時：「話語突圍」策略應對藍白夾擊

台灣總統賴清德近期積極展開「國家團結十講」巡迴演說，強調台灣民主與中國體制根本不相容。（資料照）

2025/07/01 12:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》6月30日報導指出，台灣總統賴清德近期展開名為「團結國家十講」的巡迴演說，試圖凝聚國內共識，對抗中國日益升高的壓力。不過該報也指出，此舉在台灣內部引發不同聲音，部分在野黨質疑演說可能加劇政治對立，並使台海情勢更加緊張。

報導指出，賴總統此行動面臨來自兩個方向的挑戰：一方面是北京當局的強烈反彈，另一方面則是國內由國民黨與民眾黨主導的國會杯葛。賴總統稱，這場演說行動目的在於強化民眾對國家安全的共識，不過目前已展開的三場演講，引發的反應正顯示出他所欲彌合的政治分歧依然深刻。

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賴清德在演說中強調，台灣的歷史、文化與民主制度，與中國共產政權本質上不相容。他警告，中國正試圖「模糊我國人民的國家認同」，並指出中國透過交流與接觸進行統戰與滲透活動。在首次演說中，賴總統強調台灣作為太平洋島嶼的歷史定位，並指出中華人民共和國自1949年建國以來從未統治過台灣。他表示：「台灣當然是一個國家」，並強調台灣擁有自己的政府、軍隊與外交政策。

對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮6月30日強烈回應，批評賴清德「背離祖宗、背叛民族」，《環球時報》亦刊文批評賴清德將2300萬台灣人民「當作台獨炮灰」。

報導亦提到，中國近日安排前總統馬英九訪問敦煌，藉此突顯兩岸共享文化歷史的論述。馬英九所屬的國民黨主張維持兩岸和平交流，其立場與賴清德形成對比。

在台灣內部，賴政府正面對立法院多數在野勢力的制衡，預算與政策推動多次遭否決。民進黨近期亦發動罷免國民黨立委的行動，力圖在7月底補選前激發支持者動能，尋求翻轉國會結構。

台灣大學國家發展研究所助理教授南樂（Lev Nachman）指出，賴清德目前可發揮政治影響力的主要手段，是透過公開演說。他說：「現在賴總統唯一的武器就是麥克風。他無法推動實質政策改變，唯一有意義的施力點，就是發聲。」

《紐時》指出，台灣社會對於國家定位與歷史認同的分歧，正是當前政治緊張的深層根源。中研院學者王宏仁表示，台灣特殊的歷史與國際地位，使兩種主流敘事難以互相包容。他指出：「無論是以台灣為中心的論述，或是以中國為中心的論述，都傾向排除對方。」

這篇由紐時中國線主任記者白艾華（Chris Buckley）與駐台北記者張安琪（Amy Chang Chien）共同撰寫的報導，勾勒出台灣當前在國際壓力與內部政局雙重夾擊下，總統如何透過話語策略維持政治主動，並在制度限制下尋求政治突破的現況。

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