借助科技守護脆弱家庭 解佩芳獲新北模範公務人員

新北市社會局原社會工作科股長解佩芳（中），有效降低脆家危機再發生率達89%，榮獲模範公務人員。（記者翁聿煌攝）

2025/07/01 12:37

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜1日表揚年度模範公務人員暨績優人員，社會局原社會工作科股長解佩芳，任內推動高風險家庭整合型安全網，借助科技資訊力量，有效降低脆家危機再發生率達89%，榮獲模範公務人員，另八里愛心教養院物理治療師徐麒晏，在輔具服務上推動APP智慧管理系統，獲選為績優人員。

社會局表示，解佩芳自2009年起，從第一線社會工作師做起，並擔任高風險家庭服務中心主任及社工科股長，她在任內協助推動新北市高風險家庭整合型安全網，整合6局處，等於增加1300多個窗口，創建跨機關資訊系統，有效降低脆家危機再發生率達89%以上。

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為因應重大兒虐案件，新北市首創「用心網助，平安守護」兒少查找機制，跨局處比對資料，精準查找2388名行方不明兒少，並協助破獲多起重大刑案，解佩芳在任內並多所貢獻，於月前榮陞新竹縣政府社會處婦女及新住民科長，返鄉繼續奉獻長才。

徐麒晏在八里愛心教養院任職期間，在新北市輔具中心主任楊忠一的帶領下，協助推動輔具超音速一站式服務，協助規劃「輔具Easy Go」APP，簡化申請流程，提升行政效率，讓市民享有更即時、便捷的服務，該系統曾榮獲國發會第二屆政府服務獎及多項國內外獎項的肯定。

徐麒晏並協助推動二手輔具回收再利用，於2023年媒合1萬4千多件輔具，節省公帑超過8千萬元，他經常在記者會打扮成超人，介紹輔具超音速服務，令市府官員印象深刻，他甚至經營「瞭輔具」YouTube頻道，介紹輔具的正確應用，觀看次數破400萬人次，更與電視節目「健康2.0」合作推廣。

八里愛心教養院物理治療師徐麒晏（左），在輔具服務上推動APP智慧管理系統，獲選為績優人員。（記者翁聿煌攝）

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