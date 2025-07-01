檢調搜索國民黨南投縣黨部 偵辦「死亡連署」帶走總幹事葛典育

屏東地檢署指揮調查站人員搜索國民黨南投縣黨部，帶走黨部總幹事葛典育（左1）。（記者張協昇攝）

2025/07/01 12:55

首次上稿11:59

更新時間12:55（新增葛典育照片）

〔記者張協昇／南投報導〕屏東地檢署偵辦罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書涉嫌「死亡連署」造假案，檢調人員今日搜索國民黨南投縣黨部，約上午11點40分帶走黨部總幹事葛典育後不發一語離開。據了解，檢調也同步搜索國民黨中央黨部組發會、花蓮縣黨部等單位，並帶回多位黨工調查。

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國民黨南投縣黨部目前尚未對遭搜索一事說明，惟國民黨中央黨部巳發布新聞稿指出，在大罷免投票進入倒數階段，上週黨中央組發會同仁才剛接受北檢約談無保請回，本週又輪到屏東地檢「接力」訊問，今早中央黨部組發會、花蓮縣黨部、南投縣黨部多位黨工同仁遭檢調帶走約談，國民黨發言人楊智伃痛斥如此節奏密集、針對性強烈的動作，令人質疑是否刻意選在大惡罷緊要關頭，企圖癱瘓國民黨黨務運作。

檢調人員搜索國民黨南投縣黨部後不發一語離開。（記者張協昇攝）

國民黨南投縣黨部人員疑涉罷免民進黨立委伍麗華連署書造假案，1日遭檢調搜索。（記者張協昇攝）

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