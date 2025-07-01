新北公務員1人當3人用！23模範公務員、30績優人員獲表揚

市府今（1）日舉行模範公務人員暨績優人員頒獎典禮，由市長侯友宜頒獎祝賀23位模範公務人員與30位績優人員。（記者黃子暘攝）

2025/07/01 12:17

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市有近10萬名公務人員，市府今（1）日舉行模範公務人員暨績優人員頒獎典禮，由市長侯友宜頒獎祝賀23位模範公務人員與30位績優人員。侯友宜指出，新北業務重，願留在新北服務又得獎的公務人員不簡單，公務體系留才，除了鼓勵公務人員在體系內找到志業外，要更人性化、簡化行政流程，他也打趣說，「請局處首長將心比心，別讓同仁頭髮白了，首長頭髮還是黑的」，引發現場笑聲。

這屆獲獎的模範公務員可獲5萬元獎金，績優人員獲5000元禮券。侯友宜說，新北業務繁重，1個人當3人用，願留在新北服務又得獎的公務員不簡單，為民服務過程較多是批評，較少被誇獎，新北市有許多重大建設推進中，不過資源有限，仍力拚用最差條件做出最好成績，鼓勵同仁將批評作為前進的動力，他也代表市民向公務人員致謝。

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侯友宜表示，偏鄉有許多觀光景點，他假日經常在偏鄉，公務人員、公所同仁週六、日也加班，他鼓勵同仁週末帶家人來工作現場，既讓家人更了解公務人員工作內容，更能增進家庭關係；公務體系留才，首重鼓勵同仁在體系內找到志業、價值，堅持價值、了解為何而戰，才能走得長久。此外，公務體系也要人性化，業務要平均分配、職場要體諒包容，請局處首長將心比心，小處不要放大檢視，行政流程儘量簡化，電話可釐清溝通，就不要再耗時公文往返。

獲得模範公務人員的新聞局新聞聯繫科長馮俊中指出，新聞局工作近似於新聞媒體，365天、24小時隨時都可能有新聞發生，是一份講求團隊合作的工作，同仁隨時on call、工作認真，團隊向心力強、團結，很感謝同仁願意接受他的帶領。

馮俊中說，藉由這份工作，可以前往第一線了解不同局處業務，收穫良多，出任科長時尚在武漢肺炎疫情後半段，全球辛苦之際，新聞工作仍不可避免要隨市長等長官到前線，是他印象深刻的工作經驗。

市府今（1）日舉行模範公務人員暨績優人員頒獎典禮，由市長侯友宜頒獎祝賀23位模範公務人員與30位績優人員。（記者黃子暘攝）

獲得模範公務人員的新聞局新聞聯繫科長馮俊中指出，很感謝同仁願意接受他的帶領。（記者黃子暘攝）

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