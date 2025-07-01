無懼辣椒水伏擊 李正皓開辣椒醬團購自嘲、收益全捐公益

李正皓無懼辣椒水攻擊，今在臉書發文進行「朝天辣椒醬」團購，並自嘲是全台灣「最辣的男人」，團購收益將全數捐出做公益。（資料照）

2025/07/01 12:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕政論節目主持人李正皓本月19日晚間遭到21歲吳姓男子持辣椒水攻擊，警方逮捕吳男擴大追查後發現，全案是有組織的預謀性犯案，後續又逮捕李姓天道盟份子等3人。而李正皓無懼辣椒水攻擊，今日（7月1日）在臉書發文進行「朝天辣椒醬」團購，並自嘲是全台灣「最辣的男人」，團購收益將全數捐出做公益。

李正皓提到：「他在生日前夕被黑道指使小弟噴灑辣椒水，恐懼不會讓台灣人低頭，只會讓我們更團結，全台最『辣』的男人用行動直球對決回應這件事。」李正皓表示，為此他推出朝天辣椒醬團購，每罐扣除成本獲利為50元，獲利全數捐給「脊髓損傷潛能發展中心」，支持他們正在籌辦的「2025亞洲輪椅壘球錦標賽」（AWSC），支持那些受過創傷，卻從不向命運低頭的台灣人。

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李正皓說，最近從副總統蕭美琴在捷克受到中國計劃攻擊，到罷團、民意代表被威脅，再到他本人的辣椒水事件，台灣公民社會其實籠罩在恐懼的低氣壓之中，因此他想透過有趣的方式來扭轉，幽默歡笑就是對抗恐懼最好的方式，他轉念一想，用幽默的方式業配辣椒醬。李正皓強調，獲利全部捐做公益，用幽默擊敗恐懼，同時為社會盡一份力。

許多網友也在李正皓的貼文底下留言讚聲：「行銷之鬼，辣椒之水！」、「這業配厲害了，不是每個人都可以～」、「辣台派買爆！」、「真。辣個男人」、「不是應該要賣辣椒水嗎？」、「這個工商太強，挺一個～」。

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