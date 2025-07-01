鄭正鈐按鈴提告柯建銘、林志潔等人 控罷免看板內容不實

國民黨新竹市立委鄭正鈐（左4）今天早上在律師等陪同下到新竹地檢署按鈴控告民進黨立院總召柯建銘等人。（記者黃美珠攝）

2025/07/01 12:43

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹市立委鄭正鈐今天早上在律師王耀星、新竹市議會國民黨團總召陳慶齡等人陪同下，到新竹地檢署按鈴指控新竹市罷團所豎立的大型看板內容不實，有涉及刑法妨害名譽罪嫌之加重誹謗罪、違反公職人員選罷法之意圖使人罷免通過之罪嫌，鄭正鈐說，這些罷團就是民進黨，他按鈴後當場遞狀控告民進黨立院黨團總召柯建銘、該黨竹市黨部主委施乃如、竹市雙罷發言人林志潔及罷團領銜人戴振博。

鄭正鈐說，他按鈴控告的對象如前述，因為新竹市罷團、也就是民進黨，他們在多面豎立在新竹市街頭的大型看板上對他做了很多不實的指控，包含指他賣台亡國、刪減6212億的總預算等。

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鄭正鈐說，不曉得對方的論述和數字怎麼來的，卻敢大言不慚，透過大型看板極盡造謠、抹黑、抹紅他，所以他要透過按鈴控告來還原真相，讓新竹市民了解。

鄭正鈐也說，這些看板上面直接就有出現柯建銘等人的名字，但到底是誰去做這個看板的？這需要他們到案說明。所以只要看板上有出現的名字，他就先提告。

陳慶齡說，這些看板已經造成地方一些恐懼，為什麼罷免沒有過就會是賣台？為什麼罷免沒有過財產就會歸零？新竹縣的立委罷免連署都沒有過，那新竹縣民的財產是不是也會歸零？這些不實的指控對於地方民眾已經造成很大的困擾，他希望民進黨立刻撤掉這些不實的看板，還市民乾淨的市容。

由於本月底就會進行罷免投票，鄭正鈐說，他近期會舉辦市政說明會，跟所有市民報告他做了哪些事情，爭取支持。至於他跟停職中的新竹市長高虹安也已經合體過很多次，因為他們都被民進黨用很多不實指控而被發動罷免，所以這次跟高虹安整合在一起，希望一起反對惡罷，以護住新竹市的未來和發展，也護住台灣的民主。

國民黨立委鄭正鈐（右）在律師王耀星（左）陪同下按鈴控告後，正式遞狀控告民進黨立院總召柯建銘等人。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹市立委鄭正鈐指控大罷免宣傳看板內容不實。（圖由鄭正鈐陣營提供）

國民黨新竹市立委鄭正鈐指控大罷免宣傳看板內容不實。（圖由鄭正鈐陣營提供）

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