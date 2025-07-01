獨家》「拔羅波」領銜人被請「吃飯喝茶」 警逮涉恐嚇4人

警方將涉恐嚇的周男逮捕到案。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/01 11:39

〔記者徐聖倫、陸運鋒／新北報導〕罷藍委羅明才案捲恐嚇疑雲，罷免團體「拔羅波」領銜人吳柏瑋自曝，上月中遭「地方人士」請去吃飯喝茶，要求他不要再進行罷免，以委婉語氣表示「恐將對他不利」。新北市新店警分局、刑警大隊主動介入，今上午至文山區逮回涉恐嚇的38歲周姓主嫌與同夥共4人，現正進行筆錄，本案將朝恐嚇、違反選罷法等罪嫌偵辦。

據悉，吳柏瑋6月上旬被朋友相約至烏來山區某山產餐廳吃飯，到現場才知道是周男請客。席間，周男向吳柏瑋表示，希望他不要再進行罷免案；6月中旬，吳柏瑋又被周男找去他在新店區的公司「喝茶」，由於吳柏瑋悉知周男與天道盟過從甚密，所以心裡感受到恐懼。

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吳柏瑋繳交聯署書時接受媒體訪問，他說從事罷免這段期間，一直有人透過朋友、地方人士傳話，要他不要繼續罷免，甚至「委婉」透露若再進行可能會有人身安全隱憂。吳柏瑋也表示感謝新店警分局協助，讓他在送件過程中有警方陪同，順利完成交件，他有信心能夠讓羅明才罷免案進入投票階段。

新店警分局表示，吳柏瑋媒體自曝遭恐嚇時，警方就已主動介入，報請台北地檢署指揮，今上午持拘票、搜索票前往文山區周男住處將他與母親逮捕，另兩名涉案人則以傳喚方式到案，現正進行筆錄中，將朝恐嚇、違反選罷法等罪嫌偵辦。

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