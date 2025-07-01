雲林罷團發起連署 籲支持丁學忠離開立院回鄉煮麻油雞

雲林罷團成立水林罷免總部。（記者黃淑莉攝）

2025/07/01 12:18

〔記者黃淑莉／雲林報導〕發起罷免國民黨籍雲林縣第一選區立委丁學忠的罷團「雲林拔釘」今（1）日成立水林競選總部，現場分送志工燉煮的麻油雞。由於雲林縣長張麗善發起「不同意罷免大聯盟」連署，志工露西歸表示，罷團即日起也發起「同意吃麻油雞大聯盟」連署，支持丁學忠離開立法院回鄉煮麻油雞。

罷免將在7月26日投票，雲林罷團繼虎尾罷免總部後，今天在水林成立第2個總部，露西歸指出，水林總部成立除展現鄉親熱烈支持外，在戰略上有很重要意義，接下來各鄉鎮百花齊放，都有據點進行連續宣傳，另外在斗六攜手「圓仔花人民會館」設置據點宣傳，讓在山線工作的海線民眾也能收到罷團的訊息，並在26日回到海線投下同意罷免票。

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露西歸表示，在7月26日前會有一系列跨縣市、跨團隊的行動計畫，「三天一小拔，五天一大拔」各式拔釘活動，本週就有2場，7月6日週日會移師花蓮參加護國大遶境誓師大會，7月5日沿海大車掃活動，邀請民意代表及各罷團一起聲援。

今天總部成立現場分送麻油雞，同時也發起「同意吃麻油雞大聯盟」連署，露西歸指出，從社群媒體上看到丁學忠有高超的廚藝，人才就應應該放在對的位置，歡迎丁學忠委員趕快回鄉當麻油雞總舖師，不要在立法院浪費才能，邀請支持民主行動的人來簽署連署書。

丁學忠回應說，「我煮的是燒酒雞，真的很好吃，想吃我可以煮給他們吃，也許吃完之後，他們想法會改變，會覺得這個世界很美好」。

雲林罷團水林總部成立特別分送麻油雞揶揄立委丁學忠。（記者黃淑莉攝）

雲林罷團成立水林罷免總部。（記者黃淑莉攝）

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