藍白假延會、傅崐萁今翹班！公督盟批加深人民罷免怒火

公督盟執行長張宏林今受訪批評，藍白假延會、真翹班，癱瘓我國政府體制運作。（資料照）

2025/07/01 12:12

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免將進入投票階段，藍白立院黨團聯手二度將本會期延會至8月31日。回顧延會的6月時間，委員會充斥著考察行程、通過的法案寥寥可數，國民黨團總召傅崐萁更在今日立法院會當天率9位藍白立委公然翹班。公督盟批評，藍白假延會、真翹班，癱瘓我國政府體制運作，反而會加深人民想要罷免的動機與怒火。

據本報統計，6月委員會議程有13天、8個委員會共有104次會，但卻排了47次考察，占比例逾4成5，已接近一半，其中更以週一的考察行程居多，5次的週一議程中，最少有5個委員會辦理考察，最多則到7個委員會，似乎並無急迫的重大議案需要審議。

請繼續往下閱讀...

公督盟執行長張宏林接受本報訪問時指出，當初要延會的是國、眾兩黨，現在蹺班的也是國、眾兩黨立委，如此充滿算計的延會最後還是被看破，由此可證藍白根本沒有重要的事情來延會，浪費所有官員的寶貴時間。

張宏林認為，立法院延會後，所有行政官員都需隨時待命，藍白此舉又是癱瘓國家的案例。當數個國民黨立委罷免案通過第二階段後，他們幾乎都回去選區做反罷免，但他們若真的要獲得民眾支持，應是在立法院做出讓人民有感的監督，而非以假延會、真翹班的行徑，來癱瘓我國政府體制運作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法