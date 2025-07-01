桃1罷團今起行腳 宣揚理念號召罷免牛煦庭

罷免立法委員牛煦庭的公民團體發起「罷免是愛，行腳桃園」活動。（記者周敏鴻攝）

2025/07/01 12:37

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市罷免第1選區國民黨立法委員牛煦庭的公民團體今天展開「罷免是愛，行腳桃園」活動，民進黨立委林俊憲與桃園市議員許清順、李宗豪、黃瓊慧都來力挺；罷免領銜人、牧師陳曉煒說，預計花2週時間走遍桃1選區，再銜接15日將抵桃1的「護國大遶境」，盼在罷免前20多天都能維持罷免熱度。

陳曉煒說，希望透過行腳活動，讓民眾知道，公民團體沒有很多的資源，但公民團體有雙腳、有毅力，至今已撐過了大半年，相信所有公民團體都會堅持到最後一刻，將不適任的立委全部拉下台。

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林俊憲呼籲民眾「罷免投同意，反共更有力」；許清順說，國民黨立委凍結台灣電力公司一千億預算，違憲又亂政，只要不適任都應被罷免；李宗豪質疑，國民黨多場反罷免活動，發一堆物資，或是吐司、或是饅頭，都是為了收買人心；黃瓊慧說，牛煦庭曾提到「為了回應一群垃圾的謠言」，引發「南崁不是外地，公民不是垃圾」爭議，證明了牛的失敗。

罷免立法委員牛煦庭的公民團體發起「罷免是愛，行腳桃園」活動。（記者周敏鴻攝）

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