罷免伍麗華連署造假2度大搜索 約談國民黨專委李得全等人

屏檢偵辦立委伍麗華罷免連署造假案，2度發動大搜索，帶回國民黨中央專委李得全等人偵訊 。（記者李立法攝）

2025/07/01 11:44

〔記者李立法／屏東報導〕屏東地檢署偵辦罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書涉嫌造假案，罷免案領銜人、國民黨原住民立委盧縣一助理張芳碩涉偽造文書、違反個資法及選罷法等罪嫌重大，5月被羈押後，檢方今天（1日）再度兵多路大搜索，帶回國民黨中央黨部專委李得全等人偵訊，案情有向上發展的趨勢。

伍麗華4月間到屏東地檢署按鈴控告罷免案領銜人張芳碩涉嫌偽造文書及選罷法，檢方進一步調查後發現有多位民眾被盜用個資淪為連署人頭；屏檢於5月間指揮屏東縣、台中市、高雄市等多處調查單位，分別到新北市新店區、汐止區、台中市北屯區、沙鹿區、花蓮縣秀林鄉、屏東縣屏東市、來義鄉、瑪家鄉等8處地點搜索，其中包含立委盧縣一瑪家服務處及國民黨屏東縣黨部，帶回張芳碩、黨部書記長蕭榮明及多位黨工共11人，其中張男與高男、連男等3位盧縣一的助理及地方服務處幹部被列為嫌疑人，其餘8人則以證人身分別進行訊問，並查扣電腦、連署名冊等相關證物。

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檢察官訊後認為被告張芳碩涉偽造文書、違反個資法及選罷法等罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，諭知當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見，另2名被告高男及連男各以10萬元交保，蕭榮明等8位證人請回。

屏檢今天再度指揮調查單位前往國民黨花蓮縣黨部及藍營其他縣市據點、涉案當事人住處進行搜索，查扣相關證物並帶回國民黨中央黨部專委李得全等人進行訊問；屏檢對於搜索內容及約談對象三緘其口，強調偵查不公開。

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