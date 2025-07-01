我拍照與你無關！國民黨：郭昱晴模仿犯就是「思想綠色警察」

國民黨今日上午召開「『我要拍照，與你無關』，郭昱晴模仿犯頻傳，大罷免大公審大擾民」記者會。（記者施曉光攝）

2025/07/01 12:27

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨批評民進黨立委郭昱晴日前在台北街頭見年輕男子拍攝影片，直接錄影並發文公審對方，今（1）日上午再召開記者會，台北市議員柳采葳表示，郭昱晴已經造成一連串的公審模仿犯，這些人就是民進黨的「思想綠色警察」，造成社會恐慌、綠色恐怖氛圍，就是賴清德總統製造出來，要幫助大罷免抓出不同思想與立場的人，進行全民思想審查。

柳采葳表示，對於郭昱晴模仿犯頻傳現象，民進黨立委沈伯洋竟說大家「有警覺是好事情」，是否這種「綠色警總」式的審批，以後大家直播拍照都要先向沈伯洋、賴清德與民進黨提出申請？她痛批，現在的台灣已經比朝鮮還要可悲。

請繼續往下閱讀...

柳采葳還三問賴清德：１、為了去除「雜質」，發起大罷免，造成社會許多公審事件，賴清德的「團結十講」何時才要呼籲社會停止這些擾民行為？若賴不呼籲停止，就是默認這些行為。２、賴清德提名的郭昱晴造成公審模仿犯大量出現，製造社會仇視，賴何時要在民進黨中常會向國人道歉？３、郭昱晴造成不良示範，何時才要出面要求「青鳥」停止學習擾民行徑？

國民黨發言人鄧凱勛、國民黨新北市議員江怡臻與柳采葳分別舉出「郭昱晴模仿犯」案例，包括有民眾公審樂團「五月天」歌迷拍攝自強隧道，還要求對方刪除照片，就連在路上工作的測量人員也被「青鳥」公審並指控是中國間諜，民進黨立委林楚茵自己玩抖音，卻不准百姓跳抖音歌，還有民眾不准電視播放抖音歌，一位越南新住民秀越南國旗，卻被當成持中共五星旗的中共同路人，還有民眾連在捷運站拍攝月台，也被當成中共同路人。

鄧凱勛呼籲全民7月26日都要站出來投下不同意罷免票，他強調，這就是對民進黨「獵巫文化」最強大的反擊，也可以讓「青鳥」適可而止，避免台灣走向北韓化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法