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    挺身罷免絕非吃飽太閒 「山除薇害」辦攝影展盼社會理解

    「山除薇害」與「左轉有書」合作推出攝影展，盼促進各界對於罷免的理解，今（7月1日）晚間起開展。（「山除薇害」提供）

    「山除薇害」與「左轉有書」合作推出攝影展，盼促進各界對於罷免的理解，今（7月1日）晚間起開展。（「山除薇害」提供）

    2025/07/01 12:29

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免浪潮席捲全台，在罷免第三階段之際，台北市罷免國民黨立委王鴻薇團隊「山除薇害」與罷免友善店家「左轉有書」合作，今（7月1日）起共同推出攝影展，盼透過影像畫面紀錄罷免團隊努力的過程，讓民眾更加了解罷免團隊。

    「山除薇害」表示，2024年到2025年，台灣人的生活充滿動盪，許多人決定放下熟悉的步調，背上對台灣的情意，踏上一段抵抗外力入侵與滲透的旅程，團隊與「左轉有書」共同於罷免最後一階段舉辦攝影展，讓不了解罷免行動的書店客，也能夠更加理解罷團，消彌成見。

    「山除薇害」指出，在推動罷免的期間，有許多民眾對於罷團有許多不理解，甚至認為他們是領錢做事，背後也有許多看不見的衝突。團隊內的攝影志工約莫有10多人，每次活動都有大量紀錄，盼透過攝影展形式，讓罷免的內涵更加廣傳，讓畫面來說話，透過不同的角度，讓大家認識這一群努力、多元的志工們。

    「山除薇害」說，本次攝影展檔期共分三檔，今晚間為開幕茶會，展期一路至8月10日（每週一不開放），讓各為民眾隨著三階段罷免到結束後，都能看見罷團在不同階段的街頭故事，也走入罷免志工日常。

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