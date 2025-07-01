批藍白延會無正當性 綠：通過大撒幣、民粹法案救罷免

民進黨立院黨團召開「不開會幹嘛延會 大翹班救罷免 大撒幣救罷免」記者會，並由立委吳思瑤（左）與陳培瑜（右）分別說明。（記者田裕華攝）

2025/07/01 11:56

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團聯手，二度將本會期延會至8月31日。民進黨團今舉行記者會，批評藍白「不開會幹嘛延會？為延而延，讓司法保護傘開好開滿，沒有正當性，並利用延會通過大撒幣、民粹法案救罷免，毫不合理。」更點名4月至今質詢率最低的立委就是國民黨傅崐萁，只有10%。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，今天立院院會又唱空城，不開會為何要強行通過史上最長延會？傅崐萁帶著藍白立委當薪水小偷集體翹班，到花蓮替傅造勢，卻拒絕讓媒體入場，「傅崐萁在心虛、害怕什麼？」擔心「葉霸」老師被強制驅離的事件重演？害怕被花蓮鄉親挑戰打臉？還是要對民進黨政府大肆造謠抹黑？

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吳思瑤更列舉從今年4月1日至6月26日之間，罷免案立委不開會、不質詢的排行榜，批評他們每天神隱翹班還惡意延會，「被罷剛剛好！」首先是司法委員會的傅崐萁，只質詢2次、質詢率10%；其次是內政委員會丁學忠，質詢4次、質詢率22%；第三名是教文委員會林沛祥，質詢6次、質詢率43%。

吳思瑤說，其餘質詢率低的立委還有涂權吉、黃建賓，質詢8次、質詢率44%；廖偉翔、呂玉玲質詢10次、質詢率分別為55%、67%，游顥質詢11次、質詢率69%。他強調，這幾位國民黨要被罷免的委員，質詢率都低於70%，傅崐萁更只有10%，反觀民進黨被鎖定「惡罷」立委的質詢率高達95%以上。

「每天當薪水小偷，延會有什麼意義？被罷免剛好而已。」吳思瑤也提及，本週五院會藍白恐偷渡表決「普發現金條例」，大撒幣、大翹班救罷免，傅崐萁在花蓮街頭的看板，也將普發現金1萬元和「一定要投票不同意罷免」連結。此外，立院日前也在藍白主導下，通過「軍人加薪」法案討好特定族群。

吳思瑤批評，藍白要掏空國庫普發現金，慷國家之慨買反罷免的票，「花你我的錢作為自我延命的手段和工具」，犧牲1500億元的「國土韌性預算」和台電1000億元撥補，棄台灣安全於不顧買反罷免票，民進黨團嚴正譴責這種行為。

民進黨團書記長陳培瑜表示，國民黨除了花國家的錢，在地方宣傳反罷免也對民眾施以小惠，每個立委看起來都非常著急在發東西，這有無違法問題。陳舉例，花蓮縣政府開始透過里長、鄰長發放防災救難包，甚至在活動會場一邊宣傳反罷免、一邊發救災包，這沒有賄選疑慮？民進黨團嚴正呼籲應行政中立。

陳培瑜也列舉藍委發放的物品，包括王鴻薇發料理鍋、中製水壺；黃建賓發洗碗精、濕紙巾；徐巧芯發米妮項鍊、電扇；呂玉玲發吐司；李彥秀發垃圾袋；萬美玲發米粉等，踩在賄選的紅線上。他強調，藍委應認真上班回應選民需求，告訴大家「你們真的沒有舔共賣台」，而非用荒謬行為轉移被罷免焦點。

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