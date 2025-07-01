要翻案？彭振聲接妻噩耗 痛哭「認罪是為讓她安心」現在沒顧慮了

台北地院1日開庭審理京華城案，勘驗偵訊錄音，前台北市副市長彭振聲（前排右）因家中變故，請假提前離開法庭。（記者廖振輝攝）

2025/07/01 11:29

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城案，今（1日）上午原定勘驗台北市前副市長彭振聲等人的偵訊錄音檔，彭振聲9時20分抵北院，在庭內等候開庭時，突然接到胞弟電話稱其患憂鬱的妻子剛才在高雄住處墜樓身亡，他崩潰放聲大哭，指著坐對面的檢察官「你們有沒有良心」，還說他先前之所以會認罪，「是因為想拚交保，讓她（妻子）安心，現在她不在了，我也沒顧慮了」。

法官到庭開審前，讓彭先在延伸法庭休息，彭振聲的辯護律師李岳洋當庭向法官說明彭的臨時狀況，並稱彭振聲目前被法院限制住居於台北，聲請解除今晚的限住禁令，以便去高雄處理妻子的後事，之後會再向法院陳報於高雄的住所，法官當庭裁准。

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彭振聲早上9點20分到庭，等候9點半開庭，當時柯文哲、法官都尚未入庭，彭振聲坐在被告席與律師討論案情，接著他接到一通家人打來的電話，對方說彭妻在高雄墜樓，他起初愣了一下重複問一遍，確認後放聲崩潰痛哭。

彭高聲哭喊著說，妻子知道他今天要來勘驗光碟、他是無辜的，隨即起身痛罵檢察官「你們有沒有良心，我到底做錯了什麼？我犯了什麼錯，我原本要在看守所尋短證明清白也不行，法官啊！我是無罪的」。隨即被法警、律師扶至庭外走道休息。

彭振聲仍嚎啕大哭著說「我被關押4個月，我是冤枉的，我太太聽到我今天要開庭，受不了，我要去醫院見我太太最後一面」、「我為什麼生在這個國家」？

法院人員與律師安撫也無法平靜彭的情緒，通知消防隊於9時40分抵達，讓他先在隔壁延伸法庭休息，10時20分彭由胞弟和律師陪同上車離開法院，將直奔高雄的醫院探望亡妻。

在庭內，上午預計先勘驗彭振聲的2段錄音，時間各長2小時14分、17分鐘，聲請人為柯文哲、沈慶京，而彭振聲因是當事人，也到庭說明。

由於上午的突發事故，受命法官許芳瑜臨時調度勘驗順序，決定今日彭的音檔勘驗延期，連絡原定下午勘驗的朱亞虎提前到庭勘驗。

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