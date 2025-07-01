大罷免726投票 吳宗憲：若罷免失敗請賴清德辭民進黨主席

國民黨立委吳宗憲。（資料照，記者方賓照攝）

2025/07/01 11:51

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨24名立委26日將面臨罷免投票，國民黨不分區立委吳宗憲今表示，期待和懇求民進黨大惡罷大失敗之後，立院民進黨不過半，民進黨主席賴清德就辭職，好好做個全民總統。

吳宗憲表示，在民進黨團總召柯建銘不斷宣稱主導及策劃大罷免下、賴清德也在中常會下令大動員協助罷團，明眼人一定知道現在的「惡罷」就是這兩位挑起，在賴清德號召的「青鳥」們加持下，台灣社會陷入各種光怪陸離的「抓共匪」行動、出征觀看中國流行用語及影音的人，「嚴重撕毀內部團結、劇烈破壞和睦生活」，只允許社會出現「綠色的聲音」，「其餘」皆是「雜」音。

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吳宗憲表示，當賴清德總統用「團結十講」，從「長毛象」之說台灣話客家人聽得懂嗎？再到讓其餘人種不夠「綠」變「雜質」，最後來到連「制憲都不知道有台灣代表」的瞎說，每次演講都必定分化台灣，這不是總統該做的事，「賴清德主席」正躲在總統的身分裡，企圖瞞騙眾人來號召罷免。

吳宗憲說，當前台灣正面臨嚴峻挑戰，就算不翻開兩岸的兵兇戰危，我們也正在面臨關稅、產業外移、台幣升值的衝擊，將有可能讓中小型出口商難以承受，而導致訂單缺乏，引發一波倒閉而造成大量失業潮。還有高房價讓人買不起、詐騙到處橫行，通貨膨脹不斷攀升、醫療體系離職瀕危、貧富差距急速加劇等等，有多少民生議題，是急需用總統身分號召人民、政府、企業、社團來團結面對，尋求共識來解決問題。

吳宗憲說，如果賴清德還是黨主席，執政黨唯一要確保的是不斷「藉由」勝選來拿下執政權，所以才有選輸翻桌來弄罷免，這並非選舉與罷免的真諦，完全被政黨私利薰心。7月26日我們必須出來投「不同意罷免票」，讓賴清德主席放下屠刀，團結為國，專心做好賴清德總統，在朝野間尋求共解，帶台灣走出泥淖。

吳宗憲表示，請賴清德當個全民總統，做個人人尊敬，而不是人人害怕你的總統，請兌現你在總統大選前對全民的承諾，而不是再用謊言欺騙選上之後，不顧後果，不顧一切代價的去達成你背後的目的。

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