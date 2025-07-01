陳雪生駁斥收賄替楊鎮浯家族喬事 雄檢：不論身份、勿枉勿縱

國民黨立委陳雪生被爆替楊鎮浯家族喬事收賄款，目前全案仍在雄檢偵辦中。（資料照）

2025/07/01 11:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨立委陳雪生被爆涉幫前金門縣長楊鎮浯家族向中油施壓，並從中收取賄款作為自己的「交際費」，陳雪生今回應稱批評「週刊報導內容是誇大其詞」，根本沒這回事，高雄地檢署則指出，本案已交辦檢察官徹底查明，不論身份，一定秉持勿枉勿縱之原則，依照法律積極蒐證及認定事實。

2019年11月8日，船齡近40年的金欣海運旗下的「金航貳號」油輪，在澎湖西北方51浬處發生故障，油輪拖往金門料羅灣修整，但因油料運輸受阻，一度引發金門斷油危機。

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據了解，金欣海運自2003年起，陸續得標並承攬中油高雄至金門的海上油料運輸標案，但「金航貳號」油輪故障後，依雙方合約，應尋找替代油輪繼續履約，但卻傳出陳雪生替金欣海運出面喬事，施壓中油提前解約，讓金欣免找替代油輪履約就得以結案。

由於金欣海運的實際負責人是前金門縣長楊鎮浯的父親、前國大代表楊肅元，楊母洪玉真則是現任董事長，檢調接到吹哨者情資後展開追查，去年6、7月前往位於高雄的金欣海運公司搜索，並約談部分涉案人及證人，但因相關事證尚未明確，目前仍由檢方積極偵辦中。

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