諷馬英九與國台辦助攻「大罷免」 范世平：只會讓台灣人憤怒

國家安全研究學會理事長范世平。（資料照）

2025/07/01 13:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九日前訪問中國時在一場活動中指出希望「兩岸和平民主統一」，國台辦主任宋濤隨後當場「指正」，台灣的前途命運要由「兩岸全體中國兒女來共同決定」；中國國台辦今日反嗆總統賴清德團結國家十講「歪理邪說」，對此政治評論員范世平表示，馬英九與國台辦助攻「大罷免」。

范世平在臉書PO文表示，馬英九於6月26日在甘肅敦煌的「兩岸共同弘揚中華文化」活動上表示「我的主張是兩岸要和平、民主、統一」，他解釋和平是「不要使用武力，或者是武力的威脅」；民主就是要「尊重台灣人民的意願」，現場響起掌聲。但隨後他坦言沒按照幕僚準備的講稿唸，「如有不當請各位指教」。這證明他此行的演講都必須「照本宣科」，連暢所欲言的自由都沒有，真是可悲。

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范世平指出，馬英九這次來中國最早是參加「海峽論壇」，因為這次國民黨沒有大咖參與，讓宋濤急著跳腳，所以馬能出席是給宋一個大面子。但馬卻得意忘形，才會脫稿演出。所以對中國與國台辦來說，原本給馬的加分又被扣光。事實上很奇怪的是馬此行，台灣媒體竟與馬搭乘不同的交通工具，無法貼身採訪。難道是中國擔心他會失控，而被台灣媒體捕捉？其實他的「不受控」早被中國質疑。

范世平續指，2015年11月7日在新加坡舉行的首次「馬習會」，原本就是習近平預估蔡英文將當選總統，這是他對台工作的挫敗，因此找馬來「製造業績」，就只是要一張合照，什麼也不想談。但馬卻有備而來，提了一大堆問題。當天晚宴後習尋密道離開，馬卻被媒體拍到兩眼迷離，笑得合不攏嘴，似乎喝多了。因此有傳言是習對馬的評價不高，難怪當馬英九在2023年3月首次赴中，沒有第二次的「馬習會」，只見到地方首長與宋濤，直到隔年4月才有。這次馬在敦煌的演講時，忽然脫稿的問現場觀眾：「大家說，對不對？」，也是台灣政治場合的慣用手法，卻是中國官場不習慣的，等於再度讓中國覺得他失控。

范世平分析，這次「大罷免」的主軸就是「反共保台」，馬英九的「統一論」等於幫此運動添柴加火。國台辦發言人朱鳳蓮在6月25日針對「大罷免」強調這是民進黨的「政治行動」，「透過政治恐嚇、操弄司法、煽動輿論等方式，無所不用其極的打壓在野黨以及支持兩岸關係發展的團體與個人」，質疑賴政府是假借民主之名行獨裁之實；「大罷免」會強化台灣社會的「綠色恐怖」氛圍，「綠色獨裁」、「恐怖政治」帶來的寒蟬效應。

范世平直言，朱鳳蓮呼籲「廣大台灣同胞」應充分認清、堅決反對民進黨當局的政治操弄，「絕對不能讓民進黨的圖謀得逞」。這根本是「太監教導大家夫妻之道」，中國人沒有罷免權，卻對台灣指手畫腳，朱所說的「政治恐嚇、操弄司法、煽動輿論」不就是中國的一貫伎倆？中國不是在搞獨裁與恐怖統治？朱的言論只會讓台灣人憤怒，引發「大罷免」更大的浪潮。

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