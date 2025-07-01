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    妻子輕生！ 彭振聲曾因「家事」 缺席市政交接、京華城調查會議

    台北地院1日開庭審理京華城案，勘驗偵訊錄音，前台北市副市長彭振聲因家中變故，請假提前離開法童。（記者廖振輝攝）

    台北地院1日開庭審理京華城案，勘驗偵訊錄音，前台北市副市長彭振聲因家中變故，請假提前離開法童。（記者廖振輝攝）

    2025/07/01 11:26

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市前副市長彭振聲妻子今（1）日在高雄輕生，讓到北院應訊的彭振聲情緒崩潰大哭；彭振聲在2018年被前台北市長柯文哲延攬擔任副市長前，長期在高雄任職，而在2022年卸任前，曾因家事缺席交接會議，後來在京華城案爆發後，也因家事一度缺席台北市議會組成的「京華城容積違失案」專案調查小組會議。

    彭振聲長期在高雄任職，因柯文哲延攬到台北市政府服務，卸任前與新當選的蔣萬安團隊的第1次市政交接會議缺席，讓外界質疑是給蔣團隊「穿小鞋」；他後來出席第2場交接會議時受訪說明，之前缺席是因為回高雄處理家事以及安置高齡94歲、中風數10年的老母親。

    在京華城案爆發後，市議會組成「京華城容積違失案」專案調查小組，透過市府希望邀請彭振聲出席說明，彭振聲一度表示不會出席說明，後來又主動表示願意出席，卻缺席之後安排的第一次會議，調查小組召集人游淑慧當時說明，彭振聲透過議員表示要請假，後來也傳訊告知她，稱家中有事不克出席，會議因而取消延後召開至8月26日召開。

    彭振聲出席會議當天以配合偵查不公開為由，未接受媒體訪問，他也在會中向議員說明家人身體需要照顧，他身體的健康指數也不理想，需要服藥。

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