中外交部稱台灣無副總統 罷團批國民黨集體噤聲「背骨仔」

反共護台志工聯盟1日舉行「決戰七月July罷，公民1+1淘汰失格立委」記者會，反共護台志工聯盟發言人余筱菁（左起）、謝婷婷、罷團港湖除銹劑志工威廉出席發表意見。（記者羅沛德攝）

2025/07/01 11:47

〔記者李文馨／台北報導〕中國去年3月密謀駕車衝撞我國副總統當選人蕭美琴座車未遂，中國外交部發言人更稱，台灣是中國的一部分，沒有什麼「副總統」，引發輿論譁然。反共護台志工聯盟今天與罷免團體召開記者會批評，國民黨立委對此事完全沒有任何聲音，「請問中國發言人是國民黨的發言人嗎？」她也直言，國民黨就是在吃台灣米、喝台灣水的「背骨仔」。

反共護台志工聯盟今天上午召開「台灣沒有副總統？國台辦口出狂言藍委集體噤聲？」記者會。

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聯盟發言人余筱菁表示，首先，大罷免運動是人民發起的，民進黨必須跟人民走在一起；第二，台獨旗與中華民國旗在今年419「拒絕統戰，守護台灣」一同飄揚，彼此立場雖然不同，但反共絕對是台灣人的共同理念；第三，國民黨使用綠色恐怖、戰獨裁等用詞與國台辦一致，國民黨已經通匪了嗎？

余筱菁質疑，國台辦稱台灣沒有副總統，國民黨立委完全沒有任何聲音，「請問中國發言人是國民黨的發言人嗎？」她也問，馬英九是否為國民黨過去最引以為傲、執政8年的台灣總統，若國民黨對國台辦此言毫無聲音，是否在抹滅馬過去在台灣執政的事實，如同台北市長蔣萬安講不出哪個國家要消滅中華民國一樣，她也直言，國民黨就是在台灣吃台灣米喝台灣水的「背骨仔」

「若台灣沒有副總統，那有立法委員嗎？」竹二領銜人婷婷說，為何每次中國在欺負台灣的時候，很多立委安安靜靜在一旁看戲，難道中共攻擊的對象只有不支持國民黨的台灣人嗎？她強調，大罷免呼應每個社會議題，每件事情引起民眾怒火，人民希望台灣被守護、被保護，呼籲所有不適任立委，若無法保護台灣人民、守護台灣主權，「我們會用選票希望你走出立法院」。

政治工作者周立軒也透露，全台各罷團正在草擬聲明，要求朝野黨派回應，聲明預計在下午2時以中英文於各個媒體群組發布。這是大罷免運動至今，罕見能讓全台罷團同仇敵愾的事件，藍白兩黨必須認清事實，在這個議題上的態度，絕對會在7月26日感受到全體人民的怒火。

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